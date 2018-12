Sci alpino | Tonetti felice dopo il gigante in Val d’Isère | “l’obiettivo è essere sempre

Sci alpino - gigante Val d'Isere 2018. Riccardo Tonetti : 'Contento della seconda manche - devo rimanere tra i dieci' : Riccardo Tonetti ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante della Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L'azzurro ha ri

Sci alpino - gigante Val d’Isere 2018. Riccardo Tonetti : “Contento della seconda manche - devo rimanere tra i dieci” : Riccardo Tonetti ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha rimontato ben otto posizioni realizzando il miglior tempo nella seconda manche e può ritenersi assolutamente soddisfatto del risultato ottenuto sulla Face de Bellevarde come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono contentissimo della seconda manche, nella ...

Sci alpino - Hirscher vince il gigante in Val d’Isére e va in testa nella generale : ottimo l’ottavo tempo di Tonetti : L’azzurro è ottavo in Val d’Isère con il miglior tempo della seconda manche, Hirscher domina il gigante e balza in testa alla Coppa Quando Riccardo Tonetti ha esultato al traguardo della Face de Bellevarde, sapeva solo di aver sciato alla grande e che in quel momento era in testa alla gara, per quanto mancassero ancora quindici atleti. Quello che non poteva sapere è che a 29 anni avrebbe eguagliato il miglior risultato della ...

Sci alpino - Pagelle gigante Val d’Isere e superG St. Moritz 2018 : Hirscher e Shiffrin fenomeni - buon Tonetti - out Brignone : Oggi si sono disputati il gigante maschile della Val d’Isere e il gigante femminile di St. Moritz, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti a podio e degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. gigante MASCHILE VAL D’ISERE 2018: MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, un mostro incredibile che demolisce letteralmente la concorrenza: l’austriaco ha vinto ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti ottavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Sci alpino - le azzurre non brillano nel SuperG di St. Moritz : le parole di Brignone e compagne : Le sciatrici azzurre hanno commentato il SuperG di St. Moritz, vinto dall’americana Shiffrin Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. Dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ripete a St. Moritz, dove ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin cala il bis dopo Lake Louise : l’americana si prende anche il SuperG di St. Moritz : Shiffrin ancora regina, a St. Moritz vince il secondo SuperG di fila. Curtoni miglior azzurra, Bassino e Marsaglia in crescita Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018. Federica Brignone : “Ho saltato lungo e ho sbagliato”. Elena Curtoni : “Passi in avanti” : Giornata davvero sottotono per l’Italia nel SuperG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre non sono riuscite a esprimersi nel migliore dei modi, pesano soprattutto le uscite di Federica Brignone e Nadia Fanchini che non sono riuscite a terminare la gara, la migliore è stata Elena Curtoni che ha concluso in tredicesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Dominio Shiffrin! Federica Brignone e Nadia Fanchini sono fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

Sci alpino – Gigante Maschile - Hirscher domina la prima manche : nessun azzurro tra i primi 15 : Hirscher domina la prima manche del Gigante Maschile in Val d’Isère. Tonetti miglior azzurro: è sedicesimo È partito per primo e primo è rimasto Marcel Hirscher nello slalom Gigante della Val d’Isère. Sulla Face de Bellevard, con partenza leggermente abbassata rispetto alla scorsa stagione per le cattive condizioni meteo, l’austriaco scava subito un solco nei confronti degli storici rivali Alexis Pinturault ed Henrik ...

LIVE Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher in fuga - italiani per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile della Val d’Isère, sulle Alpi francesi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima discesa (clicca qui per la cronaca) ha visto il dominio assoluto di Marcel Hirscher che ha danzato sulla neve, e ha avuto la meglio anche del meteo inclemente. L’austriaco ha rifilato distacchi biblici a tutti (nonostante il tracciato sia stato accorciato di una ...