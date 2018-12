Scala | niente Prima del Cambiamento | piuttosto come cambia la Prima | Mattarella rockstar

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 dicembre 2018) “Con Napolitano, con Ciampi. Quelli sì che erano tempi”. Il presidenteha appena attraversato il foyerse fosse stato appoggiato su un tapis roulant da gate di un volo internazionale e la giornalista ciondola: “Lui no, non è sentito vicino dalla gente”. Magari, gli sarà forse venuta voglia di urlarle lui, il presidente, quando dopo due minuti lanon gli ha ancora permesso di sedersi. Ecco: grazie, sì, troppo buoni, uniti e ce la faremo ok, alla grande, ma ora anche basta, vi giuro non me la prendo, la possiamo finire qui, vi ho già fatto un piccolo cenno con la mano, ora ve ne faccio un altro per dire che ci possiamo sedere, perché vedete lì Chailly, povero disgraziato, che c’ha gente, la verità è che ve ne approfittate perché sono gentile e allora ecco, mi giro verso la sedia, sedia chevedete bene tutti è vuota perché – ...