Sarri si converte al pragmatismo e batte 2-0 il City di Guardiola

(Di sabato 8 dicembre 2018) Prima vittoria sull’amico-rivale Doveva essere la partita del calcio champagne,versus. È stata la partita della conversione dial. All’ancelottismo potremmo dire. Conversione probabilmente temporanea, ma che ha immediatamente portato i suoi frutti. Il Chelsea ha battuto 1-0 il Manchester die se forse è troppo dire che ha riaperto il campionato (almeno per le squadre dal terzoposto in giù), di certo ha bloccato nel migliore dei modi il primo momento negativo della sua gestione dei Blues. E, dopo tre sconfitte, ha finalmente battuto il suo modello: herr Pep. Il Liverpool di Klopp ringrazia: da stasera è da solo in testa al campionato con 42 punti, uno di vantaggio sul. A 34 Chelsea e Arsenal. A 33 il Tottenham che adesso giocherà in casa del Leicester.Il gol decisivo è arrivato alla fine del primo tempo, segnato da Kanté ...