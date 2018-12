Sanremo 2019 | Pio e Amedeo ospiti Anteprima Blogo

Sanremo Giovani 2019 : controlli su Einar e Laura Ciriaco per la presunta irregolarità dei loro brani : Einar Il caso delle presunte irregolarità tra le canzoni finaliste di Sanremo Giovani 2019 si fa serio. Dopo le voci al riguardo, circolate nei giorni scorsi in riferimento ai brani di Laura Ciriaco (L’inizio) e di Einar (Centomila volte), che violerebbero il regolamento, ora l’organizzazione della rassegna musicale e la direzione di Rai1 hanno avviato i necessari controlli per valutare eventuali esclusioni dalla gara dei suddetti ...

Festival di Sanremo 2019 cantanti : spunta anche il nome di Lisa : Lisa ha presentato una canzone a Claudio Baglioni per Sanremo Potrebbe esserci anche Lisa al prossimo Festival di Sanremo. La cantante, che ha di recente vinto la prima edizione di Ora o mai più, ha rivelato a Vieni da me – il programma di Caterina Balivo – di aver presentato una canzone a Claudio Baglioni. […] L'articolo Festival di Sanremo 2019 cantanti: spunta anche il nome di Lisa proviene da Gossip e Tv.

Teresa Langella dopo Uomini e Donne approda a Sanremo 2019? : Uomini e Donne: Teresa Langella verso Sanremo 2019? Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è stata riportata un’indiscrezione su Teresa Langella, che ha già fatto molto discutere. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare magazine, pare che la tronista di Uomini e Donne abbia un sogno. Quale? Quello di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma non è finita qua perchè il magazine diretto da ...

Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019 e la coppia Atzei/Grignani : le ultime indiscrezioni : Gianni Morandi verso il Festival di Sanremo 2019: potrebbe essere lui alla co-conduzione della kermesse canora secondo quanto riporta Sorrisi e Canzoni TV. Negli ultimi giorni, sembra essere stata definitivamente smentita la presenza di Vanessa Incontrada mentre resta in lizza Claudio Bisio come presenta comica sul palco del Teatro Ariston. Tra i nomi dei possibili co-conduttori del Festival di Sanremo 2019 spuntano quello di Virginia ...

Teresa Langella sogna Sanremo 2019? : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica, Ah, saperlo, Pillole di Gossip, riporta una succosa indiscrezione che riguarda una delle troniste in carica di 'Uomini e Donne' ovvero Teresa Langella. La ragazza napoletana, infatti, è conosciuta anche come cantante neomelodica. Ha all'attivo diversi singoli di successo.prosegui la letturaTeresa Langella sogna Sanremo 2019? pubblicato su Gossipblog.it 06 ...

Sanremo 2019/ News e cast : Bianca Atzei con Gianluca Grignani - Bisio-Raffaele insieme a Claudio Baglioni? - IlSussidiario.net : A distanza di due mesi dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, procedono le anticipazioni in riferimento al cast di questa nuova edizione della kermesse.

Sanremo 2019 - Gianni Morandi e Vanessa Incontrada affiancheranno Baglioni? Cosa sappiamo sul suo festival “bis” : Dal 5 al 9 febbraio Claudio Baglioni proporrà il suo bis al festival di Sanremo, la riconferma era arrivata dopo gli ascolti record dell’edizione 2018 con una media di 10.869.000 telespettatori con il 52,16% di share. Non ci saranno ovviamente Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, chi affiancherà dunque l’artista romano sul palco dell’Ariston? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in pole position ci sarebbero Gianni ...

Festival di Sanremo 2019 conduttori e cantanti : ultimissime news : Chi sono i conduttori e i cantanti del prossimo Festival di Sanremo Manca poco al Festival di Sanremo 2019. In programma dal 5 al 9 febbraio, la kermesse musicale sarà per il secondo anno consecutivo diretta da Claudio Baglioni. Quest’ultimo non ha ancora annunciato i nuovi conduttori ma secondo il settimanale Chi i giochi sarebbero […] L'articolo Festival di Sanremo 2019 conduttori e cantanti: ultimissime news proviene da Gossip e ...

Alessia Marcuzzi con L’Isola dei Famosi sfiderà Sanremo 2019 : Isola dei Famosi 2019 anticipazioni: Alessia Marcuzzi in onda contro Sanremo Ieri pomeriggio il blog BubinoBlog.it, in anteprima, ha riportato la data di inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: Giovedì 24 Gennaio. Difatti i vertici Mediaset, dopo aver sempre collocato il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi il Lunedì, stavolta ha deciso di programmarlo il Giovedì. Giorno storico dei reality di qualche anno fa. ...

Beppe Vessicchio a Blogo : "Monstershop? Esperienza piacevole" E su Sanremo 2019... (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione della programmazione natalizia dei canali DeAKids, DeAJunior Super! e Alpha, il maestro Beppe Vessicchio si è fermato a parlare a lungo con noi giornalisti per raccontarci meglio gli aspetti inediti della sua partecipazione a Monstershop su DeAkids con uno sguardo a Sanremo 2019. Mi sono trovato benissimo. Un clima molto cordiale. Ed estremamente professionale. C'era un copione dettagliato ...

Festival di Sanremo 2019 tra conferme - smentite e nuove voci : conduttori - ospiti e cantanti in gara al Baglioni bis : Al Festival di Sanremo 2019 manca sempre meno ma le uniche conferme al momento si hanno a proposito delle date della kermesse canora: dal 5 al 9 febbraio 2019 il Festival andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1. 24 gli emergenti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 20 e il 21 dicembre in diretta su Rai1 nel Festival a loro dedicato. 2 quelli che andranno al Festival di febbraio per gareggiare con i Big. Zero le ...

Vanessa Incontrada a Sanremo 2019? 'Da 20 anni si fa il mio nome. Al momento...' - IlSussidiario.net : Vanessa Incontrada non affiancherà Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019: l'attrice spagnola smentisce tutti i rumors.