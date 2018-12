Sanità | con Lady Asl costi gonfiati | a Napoli quattro volte quelli del Nord

Sanità - con Lady Asl costi gonfiati : quattro volte quelli del Nord : Quando dici il confronto tra Nord e sud, tra i piemontesi e i campani. Un raffronto impietoso, secondo la ricostruzione investigativa, almeno a leggere le carte depositate nel corso dell'inchiesta a ...

Sanità : “Curare con il cuore” - voci a confronto al Gemelli di Roma : “Curare il malato e non soltanto la malattia“. E’ questo il messaggio chiave emerso oggi in occasione dell’evento “Curare con il cuore”, organizzato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dove esponenti del mondo della Sanità e di quello ecclesiale si sono avvicendati in una serie di interventi moderati dal giornalista Giovanni Minoli, sottolineando l’importanza di una umanizzazione ...

Sanità e assicurazioni - sconti in cambio di dati sensibili : dagli Usa arriva la polizza salute con la scatola nera : Una delle più importanti compagnie assicurative americane, la John Hancock, ha introdotto un optional sorprendente per chi acquista le sue polizze sanitarie. Consiste in un trattamento di favore per i clienti disposti a farsi controllare, giorno dopo giorno, le condizioni di salute attraverso speciali app e appositi smartwatch, cioè orologini in grado di monitorare in tempo reale i dati vitali di un soggetto. Funzionerà, più o meno, così: il ...

Sanità - Giulia Grillo contro Panzironi : "L'ho segnalato all'Agcom" : La ministra scrive un post nel quale attacca il giornalista che in un programma televisivo promuove i suoi integratori e promette di combattere e prevenire malattie gravi con una dieta

La Sanità italiana ancora sulle pagine dei giornali esteri : dal Guardian al Telegraph si parla del “governo scettico nei confronti dei vaccini” : La questione dei vaccini in Italia è diventata ormai da tempo di interesse internazionale, tanto da essere trattata anche nei quotidiani, nelle riviste e nei giornali più illustri del mondo. Uno degli ultimi in ordine cronologico è il britannico Guardian, poi ripreso da altre testate, che ha dedicato un articolo alla revoca di alcuni membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità da parte del Ministro Giulia Grillo. La scelta del ...

L’aumento della contaminazione del suolo mette a rischio la sicurezza alimentare e la qualità igienico sanitaria del cibo : È necessaria un’azione urgente per affrontare l’inquinamento del suolo e contenere le molteplici minacce che pone alla sicurezza alimentare globale e alla qualità igienico sanitaria del cibo, ha dichiarato oggi la FAO in occasione della Giornata mondiale del suolo. Migliaia di sostanze chimiche, prodotte commercialmente su larga scala, rifiuti di plastica ed elettronici, acque reflue non trattate, possono diventare una fonte di ...

Ricerca e Sanità - Fornero : “Azioni che hanno connotazioni fasciste - brutti segnali” : “Abbiamo un ministro che ha sbattuto fuori dalla presidenza dell’Asi il fisico Battiston, una ministra che cancella tutto il Consiglio superiore di Sanita’, in nome del cambiamento o forse del suo atteggiamento ondivago sui vaccini“: lo ha dichiarato l’ex ministro Elsa Fornero. “Io non esiterei a definire questo come azioni che hanno connotazioni fasciste. Si tratta di brutti segnali“. “In questo ...

“Azzerati i vertici del Consiglio Superiore di Sanità” - nuovo capitolo “della guerra alla scienza” : “In un solo giorno, due nuovi capitoli della guerra alla scienza da parte di Lega e Movimento 5 Stelle”: lo ha dichiarato Giordano Masini di +Europa. “Dopo la rimozione improvvisa e inspiegabile di Roberto Battiston dall’incarico di presidente dell’Agenzia Spaziale, il Governo azzera i vertici del Consiglio Superiore di Sanità“. “‘Siamo il Governo del Cambiamento’, ha detto la ministra della ...

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

Decreto semplificazioni - un ricco menù : dalla proroga del prestito Alitalia ai concorsi più veloci in Sanità : Tante le novità contenute nella bozza di Decreto legge sulle semplificazioni che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri previsto per oggi, mercoledi, 5 dicembre. Un ricco menù: si va ...

Nicola Zingaretti contro Salvini : “Garantiremo a tutti i migranti le cure sanitarie” : Il governatore della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito democratico si scaglia contro gli effetti del Decreto Salvini. In particolare invita gli amministratori locali a reagire: "Noi rispettiamo le leggi dello Stato. Ma non possiamo assistere inermi ad azioni che, al di là della loro inumanità, generano costi e rischi per la comunità".Continua a leggere

Con New Amsterdam l'NBC critica il sistema sanitario americano dopo le riforme di Trump : Il nuovo medical drama targato NBC, che è andato in onda il 2 dicembre in prima serata su Canale 5, è una serie di denuncia del sistema sanitario americano nell'era di Trump. Il 25 settembre di quest'anno ha debuttato in Usa e il 27 novembre la serie si è congedata dal pubblico con il nono episodio, che l'Italia potrà vedere alla fine di dicembre. I personaggi sono dei medici che cercano di cambiare il sistema ospedaliero con i mezzi che hanno a ...

La Grillo decapita la Sanità Consiglio superiore azzerato : ... il cardiologo Antonio Colombo, si chiede 'forse abbiamo sbagliato qualcosa'? Per l'ex ministro della Salute, Girolamo Sirchia l'azzeramento del Css dipende da una questione di 'fiducia politica'. ...