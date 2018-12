Samsung Galaxy S10 | presunto design definitivo con fotocamera anteriore in alto a destra

Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno : Samsung non supporterà più Soundcamp dal 28 dicembre 2018. L'articolo Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Questo è Samsung Galaxy A8s secondo il TENAA : Samsung Galaxy A8s passa dalla certificazione del TENAA: grazie alle immagini e alle informazioni provenienti dall'ente cinese possiamo scoprire con qualche ora di anticipo il design e le caratteristiche principali.

Tanti saluti al Play Store per moltissimi smartphone Android 4.0.3 : lista con tanti Samsung Galaxy : Arriva una notizia non così scontata per coloro che dispongono di uno smartphone Android piuttosto datato. Dopo aver analizzato la decisione da parte di WhatsApp, che a partire dal 2019 sospenderà il supporto per è ancora legato ad un modello con Android 2.3.7 secondo quanto riportato nella giornata di ieri, oggi 7 dicembre bisogna analizzare bene la vicenda del Play Store. A stretto giro, infatti, per alcuni modelli non sarà più possibile ...

Imperdibili offerte sotto l'albero di Trony : Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e P Smart : Col Natale ormai alle porte è naturale che arrivino anche le offerte sotto l'albero di Trony, valide solo online fino al 13 dicembre (alcuni prodotti, quelli evidenziati, prevendono la consegna gratuita; per tutti gli altri, invece, varranno le condizioni del rivenditore, che vi invitiamo a consultare prima di concludere il vostro acquisto). Stavate cercando l'offerta giusta per mettere finalmente le mani sul Samsung Galaxy S9? Il modello ...

Samsung Galaxy S10 Plus in nuovi render insieme al vetro protettivo frontale con due fori : Continuiamo a scoprire il possibile design di Samsung Galaxy S10 Plus attraverso nuovi render e un vetro protettivo frontale con due fori.

Si rimette in riga il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 con XXU5CRK2 - dettagli firmware : Un altro rintocco dal Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia, che acciuffa l'aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2018, mettendosi al riparo dai pericoli in cui sarebbe potuto incorrere in questo ultimo scorcio dell'anno. Il pacchetto, contraddistinto dalla sigla N950FXXU5CRK2, ha una date build risalente al 15 novembre, con CSC N950FCKH5CRJ5 e CHANGELIST 13688770. Chi avesse fretta di scaricarlo potrà farlo atterrando su questa ...

Samsung Galaxy M10 e M20 a meno di 200 euro? Quantomeno in India (forse) : Nuove voci su Samsung Galaxy M10 e Samsung Galaxy M20 parlano di prezzi particolarmente bassi. Entrambi costerebbero molto meno di 200 euro, almeno considerando il cambio attuale rilevato in base ai prezzi trapelati riferiti al mercato Indiano.

In ritardo il Samsung Galaxy S10 destinato all'Italia : processore europeo inferiore a Snapdragon 855 : Ci sono moltissimi aspetti che già in questo periodo possiamo prendere in considerazione per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, con alcune caratteristiche destinate a fare la differenza nei prossimi mesi. Ieri ci siamo soffermati sulla questione 5G e sul notch angolare, come avrete notato dall'articolo apposito, mentre oggi 7 dicembre occorre per forza di cose dedicare qualche considerazione in più sul processore. A maggior ragione se ...

Aggiornamenti e patch per LG G7 ThinQ (finalmente!) - Samsung Galaxy J5 2017 e Razer Phone 2 : Come ogni inizio mese che si rispetti, in questi giorni sono molti gli smartPhone Android ad aver ricevuto degli Aggiornamenti firmware

Nuovi render di Galaxy S10 - mentre Samsung sta per cambiare il design della capsula auricolare : mentre trapela un nuovo render di Samsung Galaxy S10, con doppia fotocamera posteriore, un poster di Galaxy A8s mostra la nuova strada di Samsung per quanto riguarda la capsula auricolare.

Un pizzico di Android Pie e One UI sui Samsung Galaxy S7 e S6 : pacchetto icone disponibile : La notizia che i vari Samsung Galaxy S7 e S6 in commercio in Italia non riceveranno mai l'aggiornamento Android Pie possiamo darla ormai per ufficiale, anche perché entrambi hanno già avuto la fortuna di toccare con mano due upgrade importanti. Lo sviluppo software dei due smartphone tuttavia continua, stando anche a quanto vi ho riportato negli ultimi giorni con il top di gamma 2016. Al dì là delle mosse ufficiali del produttore coreano, ci ...

Samsung Galaxy A50 - Huawei P Smart (2019) e Honor View 20 prendono forma : Scopriamo qualche dettaglio in più sulle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart (2019), che sarebbero passati da Geekbench, e Honor View 20.

Recensione Samsung Galaxy A9 (2018) : 4 fotocamere e buon processore - ma il prezzo è esagerato : Abbiamo provato Samsung Galaxy A9 2018, uno smartphone con ben 5 fotocamere! Vi spieghiamo nella Recensione a cosa servono.

Samsung Galaxy M20 potrebbe avere un notch a goccia : Samsung Galaxy M20, sempre se sarà questo il suo nome, potrebbe disporre di un notch a goccia: diamo un'occhiata all'immagine trapelata in queste ore.