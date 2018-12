Salvini svela in diretta le operazioni di polizia | ' Mi piace condividere'

Salvini svela quota 100 : "Ci saranno 4 finestre" : Matteo Salvini prova a chiarire i meccanismi che daranno poi il via a quota 100 nel 2019. Il ministro degli Interni di fatto spiega quali saranno le finestre per l'uscita dal lavoro con il nuovo sistema previdenziale. Intervistato da Bruno Vespa nel suo nuovo libro, il titolare del Viminale afferma: "Se mi dicono che di botto se ne vanno in pensione centomila persone in settori chiave dell"amministrazione pubblica come le scuole e gli ospedali è ...