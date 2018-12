Salvini sul palco con la felpa della Polizia

Gli ultimi sondaggi spengono le speranze dei 5 Stelle. L'unico a esultare è Salvini : Secondo la Supermedia di YouTrend calano un po' tutti i partiti, fatta eccezione per il Carroccio. Per il M5s non ci sono...

Ancona - nel pomeriggio Salvini sul posto della tragedia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Prima della Scala : «Crediamo al dialogo e non agli insulti». Gli Unni di Verdi ispirano patti e duelli. Antagonisti in corteo contro Salvini : La Prima della Scala conferma che il «vento del cambiamento» in salsa pentaleghista su Milano non spira forte come nel resto del Paese. E l'ovazione che ha accolto ieri il presidente della Repubblica ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Aquarius si ferma - Salvini esulta su Facebook : «Meno sbarchi - meno morti» : Le ong parlano di «criminalizzazione». Salvini taglia corto e sentenzia: «meno sbarchi, meno morti». Si chiude la parabola dell'Aquarius, la nave impegnata nel salvataggio...

L'ira dei parlamentari M5s sull'eco tassa : "La Lega prima firma un emendamento e poi Salvini lo disconosce" : Condiviso e sottoscritto dalla Lega. I parlamentari M5s sono disorientati: "Ci accusano di aver fatto un blitz in commissione e di aver inserito l'eco tassa sulle auto inquinanti per incentivare il trasporto ecologico ma i leghisti erano d'accordo". Ed ecco i documenti.Come si legge la proposta di modifica alla manovra a firma del leghista Viviani sulla pesca marittima è stata riformulata inserendo il "bonus malus sulle emissioni di CO2 ...

Salvini boccia l’ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

L’ecotassa sulle auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»