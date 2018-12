Salvini | Siamo nel giusto se poteri forti contro

Accordi&Disaccordi - Matteo Salvini su Nove : “Con Gattuso ci siamo chiariti - ho reagito da tifoso non da ministro” : Rino Gattuso e Matteo Salvini hanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25 Novembre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono, Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio, siamo messi ...

Scontro tra Salvini e Spataro - l'Anm : "Abbassiamo i toni. Si rispettino i ruoli" : Dopo lo Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Armando Spataro sul tweet con cui il ministro annunciava, a operazione in corso, il fermo di alcuni esponenti della mafia nigeriana a Torino l'Associazione nazionale magistrati interviene per schierarsi dalla parte del procuratore: "Con riferimento al dibattito connesso alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Procuratore della Repubblica di Torino, va ribadita la necessità che ...

Fabrizio Corona : "Salvini e Isoardi ancora insieme. Io e Saviano siamo simili culturalmente" : Non passa giorno che ogni apparizione o intervento di Fabrizio Corona sulla scena mediatica non faccia scalpore: nel corso della puntata di ieri di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadioDue, l'ex re dei paparazzi ha annunciato che domenica prossima presenterà da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 il suo nuovo giornale, Corona Magazine.Corona ha anticipato uno scoop su Matteo Salvini ed ...

Fabrizio Corona : «Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. Io e Saviano? Culturalmente siamo simili» : Fabrizio Corona a ruota libera in radio ospite di Un Giorno da Pecora. «Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà ‘Corona Magazine’, e il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini», ha detto l’ex paparazzo anticipando che sarà «su Salvini uomo che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono». Salvini e la Isoardi, secondo Corona, «stanno ancora insieme. Li ci sono ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Salvini scrive agli elettori lombardi : "Passiamo dalle parole ai fatti" : Matteo Salvini scrive a quattro quotidiani lombardi per spiegare le misure messe in atto dal governo. E nonostante abbia tolto il riferimento al Nord nel nome del suo partito, il leader della Lega non si è dimenticato del suo zoccolo duro, l'elettorato dell'Italia settentrionale. Per questo motivo, Salvini ha deciso di inviare queste lettere: per rinsaldare l'asse con il Nord in un momento in cui il parlamento attende l'avvio dell'iter per la ...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

Salvini-Gattuso - Mario Balotelli si schiera contro il leghista : 'Siamo in molti...' : Nel post partita di Lazio-Milan il tecnico rossonero, stuzzicato dal vicepremier per i mancati cambi, aveva invitato il ministro dell'Inter a 'pensare alla politica'.

Salvini ha coronato il suo sogno : guidare una ruspa. Noi ci siamo cascati (ancora) ma Zingaretti no : Alla fine ce l’ha fatta, Matteo Salvini ha realizzato il suo sogno: manovrare una ruspa del genio militare (che poi, tecnicamente, si trattava di un escavatore, ma tant’è). Per la verità lo scorso primo maggio si era fatto immortalare, seppur “privatamente” (salvo poi dare in pasto il video, su Facebook, ai suoi numerosi tifosi) mentre prendeva lezioni su come guidarne una. Ma volete mettere l’ebbrezza di essere in diretta sui social, sulle tv ...