Salvini si tiene stretto Di Maio per paura del “ribaltone del Presidente”

Dl Salvini - chi lo sostiene uccide Dio. A Natale chiuderò la mia chiesa per obiezione di coscienza : Il 2 dicembre 2018 è iniziato il nuovo anno liturgico (anno-C) e come ogni anno comincia con la prima domenica di Avvento, che non è preparazione al Natale ma proiezione del tempo e della storia nell’escatologia. In altri termini, il tempo di Avvento ci offre un ampio contesto dentro il quale scrutare, verificare e valutare la nostra vita e quella del mondo. Il Natale del Signore è un passaggio di questo percorso, anzi il punto di partenza, ...

Salvini e i presepi nelle scuole : “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione di alcune scuole di non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso che Gesù bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù bambino fuori dalle porta della classe non è educatore".Continua a leggere

Dl Sicurezza : 336 sì - via libera della Camera. Salvini : più ordine in città Cosa contiene : I voti a favore sono 336, i voti contrari 249, e nessun astenuto. Ora l’Aula della Camera passa all’esame degli ordini del giorno

Senato - il decreto sicurezza ottiene la fiducia Gioia Salvini : DecretoSalvini - giornata storica! : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa alla Camera. Il vicepremier leghista esulta e si appropria del risultato con un "decretoSalvini, giornata storica!" su Twitter

Quando non ci sono Salvini e Di Maio la maggioranza non si tiene più : Roma. “Non so più che inventarmi”, dice Giulia Sarti, la presidente grillina della commissione Giustizia della Camera. Lo sguardo è acquoso, invitante al compatimento, mentre la sigaretta si consuma con lunghi tiri sincopati e nervosi. Acrobazie, rinvii tattici, cavilli. Non sa più che pesci pigliar

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Tap : corteo contro M5s - 'Salvini mantiene la parola e voi no' : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo ...

Sondaggi Politici/ Salvini tiene al 30% - M5s cala ancora : Pd risale ma Governo al 60% è imbattibile : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Bolzano - botto della Lega di Matteo Salvini. Tiene l'Svp - crollo M5s : Matteo Salvini sbanca anche in Trentino Alto adige, dove si registra un ottimo risultato per la Lega alle elezioni di domenica 21 ottobre. Si andava al voto per le province autonome di Trento e ...

Grillo : Salvini dice una cosa e la mantiene - miracolo in politica : Roma, 21 ott., askanews, - Gli esponenti del Movimento 5 stelle, ora che sono al governo, 'vanno d'accordo con Salvini'. Lo ha sottolineato Beppe Grillo, parlando dal palco del Circo Massimo per la ...

