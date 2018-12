Salvini si prepara per il comizio | ' Un minuto di silenzio per le vittime della discoteca'

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Confindustria - Boccia : se Salvini prepara 12 caffè ci andiamo : Palermo, 4 dic., askanews, - 'Se Salvini prepara 12 caffè noi ci andiamo'. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, oggi pomeriggio nella sede di Sicindustria di Palermo per ...

Casamonica - ruspe contro le villette : il legale prepara ricorso. Gli sgomberati : “Andremo a casa della Raggi e di Salvini” : Tra proteste e l’annuncio di un ricorso per resistere all’ingiunzione sono iniziate le prime demolizioni al Quadraro. “Stiamo per impugnare l’ingiunzione di demolizione per bloccare l’abbattimento delle villette ancora in piedi – fa sapere l’avvocato Tiziano Gizzi, legale di alcuni componenti della famiglia casamonica sgomberati ieri- . È una corsa contro il tempo ma spero di riuscire a fermare la ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. euro Salvini : "Hanno sbagliato a capire" : La Commissione europea ha ricevuto ieri sera il progetto di bilancio rivisto dell'Italia insieme alla lettera di presentazione firmata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . 'L'esecutivo Ue - ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. Salvini : "Hanno sbagliato a capire" : Il governo gialloverde ha scoperto le carte: la Manovra economica non cambia di una virgola. La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all'1,5% e, ...

Migranti - Salvini ora prepara la sforbiciata ai 35 euro : Matteo Salvini rispolvera i temi a lui cari. E lo fa alla Festa della Lega di Garbagnate Milanese e poi in collegamento con L'Arena di Massimo Giletti. "Entro i prossimi 10 giorni i famosi 35 euro al giorno non saranno più 35 euro al giorno, ma gli daremo un bel taglio", ha annunciato il vicepremier.Che poi ha aggiunto: "Meno soldi per immigrati e richiedenti asilo, più soldi per sicurezza e forze dell'ordine, con 10mila nuove assunzioni! Ne ...

Il governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles. Cena Conte-Di Maio-Salvini : Le contromosse alle osservazioni della Commissione Ue saranno discusse stasera dal presidente del Consiglio con i suoi due vicepremier -

Salvini e Le Pen preparano l’assalto all’Europa : I due leader estremisti si riuniscono a Roma e spiegano la loro visione delle riforme di cui l’Unione europea ha bisogno, accusando l’Europa di aver tradito i lavoratori a beneficio delle èlite. Leggi