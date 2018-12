Salvini | ' Questo governo durerà cinque anni ma non introdurrà nuove tasse'

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Berlusconi : 'Questo governo cadrà - la Lega non tradirà gli elettori'. Salvini : 'Con noi nessuna dittatura' : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e ...

Mara Carfagna : 'Salvini sta dando al M5S la possibilità di sfasciare questo Paese' : A Mattino Cinque, il vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, ha espresso la sua opinione sui possibili effetti che andranno ad impattare sul Paese per via della manovra finanziaria presentata dal Governo gialloverde. Intervistata da Francesco Vecchi, l'ex Ministro per le pari opportunita' ha spiegato: Guardi, per quello che stanno facendo io mi auguro che durino il meno possibile. Ma il tema non è se durano o no, il tema è cosa ...

Questo Partito Democratico è il migliore alleato di Matteo Salvini : La discussione al Senato sul decreto legge sicurezza e immigrazione è la testimonianza più evidente di come il Partito Democratico sia al momento il miglior alleato di Matteo Salvini: incapace di prendere una posizione netta e chiara, senza riferimenti ideologici e senza una strategia di ampio respiro. Resta solo qualche sceneggiata a uso e consumo dei media e la speranza di sopravvivere alla "tempesta populista".Continua a leggere

Matteo Salvini replica agli insulti di Pierre Moscovici : 'Ma questo qui non ha di meglio da fare?' : Ogni giorno una razione di insulti dal cuore dell'Europa si abbatte contro l'Italia in generale e Matteo Salvini in particolare. Questa volta è stato Pierre Moscovici ad attaccare con toni ...

Berlusconi a Salvini : “Ferma questo Governo e torniamo a governare insieme” : Berlusconi torna a parlare di Governo e degli amici della Lega “Non oso fare previsioni, ma ai nostri alleati della Lega, con i quali governiamo bene molti territori, dico: dateci una data entro la quale metterete fine a questa alleanza innaturale” con il M5s, ha affermato Berlusconi.. “Ci saranno elezioni territoriali e cittadine. Non so come potremo andare ancora a elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma ...

Mondiali volley 2018 - Salvini : “la mia dedica a sportivi bianchi e neri - che tristezza questo razzismo” : Matteo Salvini continua ad affidare a Twitter i propri pensieri, anche in fatto di razzismo come nel caso del successo della Nazionale italiana di volley “Vittoria da dedicare invece a tutte le donne e gli uomini di sport e di scuola, bianchi o neri che siano, che rispettano leggi e valori. Che tristezza questi giornalisti razzisti…”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde su twitter al giornalista ...

Fabio Volo : 'Visione del mondo di questo Governo non è la mia - Salvini è 'figlio' del PD' : Nella puntata di questo giovedì 11 ottobre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno e condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuto il noto scrittore, attore e conduttore Fabio Volo, il quale ha parlato anche un po' a sorpresa di temi strettamente di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. Fabio Volo: 'Salvini è popolare a causa di quelli di prima, tornerei ...

Ilaria Cucchi : "Mi aspetto il sostegno di Salvini da questo momento in poi" : Svolta nel processo Cucchi bis, a quasi 10 anni dalla morte di Stefano. Uno dei carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale ammette che il 31enne fu picchiato la sera dell'arresto per droga e ...

Il conformismo ha bisogno di nemici : per questo Salvini e Di Maio attaccano l'Espresso : La loro necessità continua di qualcuno da odiare e far odiare. Che siano i migranti, l’Europa, i giornali, i tecnici. Solo così riescono a perpetuare la loro narrazione tossica La notte più buia della Repubblica e quei serpenti sulla Costituzione"

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere questo governo che fa del male al Paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...