Salvini | piazza per centomila E la Lega seduce anche i 5S  

Governo - Salvini va in piazza. Il Cav lo corteggia : Oggi la manifestazione della Lega a Roma segna una nuova crepa nell'alleanza gialloverde. L'obiettivo: rassicurare le imprese

Matteo Salvini - come diventa pure re di Napoli : chi ci sarà in piazza - così si prende l'Italia : A due giorni dalla manifestazione di piazza del Popolo ieri, sulla direttrice di via del Corso, era già tutto un via vai di parlamentari, dirigenti e semplici militanti della Lega. 'C' è grande attesa ...

Salvini - sopralluogo a piazza del Popolo : 'Alla faccia dei Saviano - dei Lerner e delle Pamele Anderson' : 'Ci siamo: il sole c'è, la piazza è bellissima, il palco è in montaggio e sarà pronto in serata. Mancate voi, nel senso che questa piazza domani sarà un mare di entusiasmo, energia, affetto, voglia di ...

Obiettivo 100mila persone in piazza del Popolo. Matteo Salvini lancia la campagna elettorale per le Europee e sdogana il Tricolare : La chiamano "la festa del ringraziamento" ma le elezioni politiche sono state ormai nove mesi fa. Matteo Salvini, a Roma, vuole ringraziare più per gli attuali sondaggi, che lo vedono davanti agli alleati di governo, che per il voto di marzo. Da piazza del Popolo, proprio dove gli M5s hanno concluso la campagna elettorale, il leader leghista lancia la sfida delle elezioni Europee facendo esordire il tricolore sul palco a una kermesse del ...

Salvini a Roma - tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo : Attese 10mila persone a piazza del Popolo che permette di ospitarne sino a 65mila: riuscirà il leader della Lega a riempire...

Tutto quello che Matteo Salvini non vi dice : scende in piazza la strategia della paura : Il leader della Lega non racconta che ha espulso meno irregolari del Pd. Che ha bloccato il ritorno volontario degli immigrati che vogliono andarsene. E che grazie al suo decreto sicurezza avremo 19.000 senzatetto in più Guerra di sicurezza: la strategia della tensione di Matteo Salvini"

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Lega a Piazza del Popolo - Salvini annuncia : 'Pamela Anderson non ci sarà' - dopo lo scontro social - : Non parlassimo di politica e quindi di cose tremendamente serie, l'ilarità della situazione dovrebbe farci pensare che siamo proprio fortunati a vivere questo tempo. Leggi NewNotizie.it, anche su ...

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...

Salvini : Piazza del Popolo sia strapiena. Renzi : vero - non sarò con un ministro che fa lo sciacallo : La manifestazione della Lega. "Sabato 8 dicembre, alle 11, mi aspetto di vedere Piazza del Popolo a Roma piena. Per un enorme abbraccio, per dimostrare al mondo che l'Italia ha voglia di scommettere sul futuro. Vorrei vedere la Piazza strapiena non di fascisti, razzisti e robe strane, ma mamme, papà, infermieri, disoccupati, precari, poliziotti, operai, ...

"Lui non ci sarà" - Salvini elenca chi non andrà in piazza : Toscani, Fedeli, il rapper Gemitaiz, Fazio, Renzi: il vicepremier elenca gli "avversari" che sabato non saranno a Roma con la Lega. Sui social parte la controcampagna a colpi di meme...

Milano - migliaia in piazza contro Salvini : 'Mai più lager per migranti' : Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per protestare contro la decisione del ministero dell'Interno di chiudere il centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli. ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...

Francesco Storace - il rimprovero alla Lega di Matteo Salvini : 'In piazza non vedo mai il Tricolore' : Come è noto, Francesco Storace si sta riposizionando: ha infatti abbracciato il nuovo polo sovranista promosso da Giorgia Meloni e a cui ha aderito anche Raffaele Fitto . E, intervistato da Il ...