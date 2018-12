Salvini | No odio e polemiche | questa piazza è amore e speranza

Manifestazione Lega - Salvini 'Serve unità - non odio. Datemi il mandato per trattare con l Ue' : ... Andrea Marcucci: 'In una giornata di dolore per la tragedia di Ancona, trovo incredibile che il ministro degli Interni confermi la Manifestazione politica del suo partito'. Critico anche Giorgio ...

Minacce a Raggi e ai vigili - Salvini : 'L'odio da parte di questi signori sono medaglie al valore' : Solidarietà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il caso denunciato oggi da Il Messaggero. 'Solidarietà al corpo di Polizia locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le ...

“No Salvini day” : in rete insulti e commenti di odio contro gli studenti : studenti in piazza contro il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, Il corteo ‘No Salvini day’ si è svolto il 16 novembre 2018 a Milano, Roma, Napoli e in altre città, per un totale di 70, comprese quelle di oggi, per chiedere più fondi per l’istruzione e l’edilizia scolastica, protestare contro “i tagli e le promesse” del Governo, contestare il piano “scuole sicure” e l’alternanza scuola-lavoro. “Siamo in 100mila ...

Milano - Salvini e la protesta degli studenti : "E poi sarei io quello che diffonde odio..." : Il vicepremier ha commentato su Twitter il manichino con la sua faccia appeso a un ponte dagli studenti

Paura odio vanità : ?Mussolini fa rima con Salvini : Come spiega bene Michela Murgia nel suo libro più ancora che un contenuto, il fascismo è un metodo E tu quanto sei fascista? Scoprilo con il fascistometro di Michela Murgia" Così diventiamo fascisti"

Nuovo episodio a Claviere - Salvini : 'altri migranti scaricati dalla Francia' : "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati ...

Riace - Zingaretti : “Da Salvini atto immondo - lui e Di Maio hanno paura”. E rivendica : “C’è un modello alternativo all’odio” : “Riace? Da Salvini un atto immondo, lui e Di Maio hanno paura“. E ancora: “C’è un modello alternativo all’odio“. Così Nicola Zingaretti, da Roma, nel giorno del lancio della sua candidatura in vista del prossimo Congresso dem. “Questo governo sugli immigrati sta giocando una partita sporca, esaltando le paure. L’atto politico vergognoso compiuto ieri da Salvini con Riace è un atto immondo compiuto ...

Migranti - Zingaretti : 'Modello alternativo all'odio esiste e Salvini ha paura' - : Dobbiamo ricominciare con un nuovo modello di economia: l'economia giusta che comprende crescita ed equità ed è basata sulla sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale deve essere il ...

Scuola - sciopero studenti : Salvini ‘E poi saremmo io e la Lega a seminare odio’ : studenti in piazza, ieri, in oltre 30 città italiane per protestare contro le politiche messe in atto dal “governo del cambiamento” in merito alla Scuola. L’esecutivo Conte è stato accusato di fare “propaganda” e di “strumentalità”. Momenti di particolare tensione a Torino, dove gli studenti hanno dato fuoco a due manichini che rappresentavano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Gli autori ...

Torino - Salvini : "E sarei io a seminare odio? Bruciare manichini è schifoso" : In una giornata di manifestazioni studentesche in varie parti d'Italia , non possono mancare i soliti antagonisti che hanno messo a soqquadro Torino. 'Oggi siamo in piazza perché subiamo l'ingiustizia ...

Napoli - l'odio va in piazza : migranti e antagonisti contro Salvini : Da una parte Matteo Salvini e i leghisti campani, dall"altra immigrati e centri sociali. La visita del ministro dell"Interno al quartiere Vasto a Napoli ha provocato l"immediata reazione dei suoi contestatori. Che si sono incontrati per un presidio, risultato alla fine poco attrattivo.I centri sociali si sono dati appuntamento alla stazione della metropolitana di Toledo. Gli slogan, ormai usurati, sono quelli di sempre. Si va da un classico "Mai ...

Martina a Salvini e Di Maio : 'Non si tiene il Paese governato dall'odio - vergognatevi' : 'Di Maio, Salvini... non tiene un Paese se viene governato dall'odio, da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi. In un Paese che ha vissuto il ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere