Salvini | «Manovra | così cambia al Senato»

Manovra - M5s e Conte chiedono dimissioni Tria - Salvini contro : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta prendendo sempre più le distanze dal ministro dell'economia, Giovanni Tria, e il Movimento cinque stelle, giocando di sponda con il premier, chiede le dimissioni di quest'ultimo, difeso dal leader della Lega, Matteo Salvini.

Manovra - Salvini : lavoriamo a soluzione di buon senso : Roma, 6 dic., askanews, - 'La Lega lavora per una soluzione di buon senso, dialogo con l'Europa ma senza rinunciare ai nostri impegni a favore degli Italiani'. Lo ha dichiarato il vicepremier leghista ...

Manovra - Salvini : 'Con la Lega l'ecotassa non passerà mai' : Matteo Salvini chiude la porta in faccia all'ipotesi di ecotassa proposta dal Movimento 5 stelle. Dopo il polverone che si è scatenato in merito alle nuove imposizioni fiscali sulle automobili in ...

Manovra - Salvini : «Rivedere contratto con M5S? Si potrà fare» : Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e ...

Fondo orfani femminicidio - Salvini evita il tema : “Il Senato potrà eventualmente migliorare una manovra già positiva” : Conferenza stampa di Matteo Salvini a Montecitorio assieme ai ministri Marco Bussetti e Lorenzo Fontana per presentare un progetto di legge che reinserisce la materia di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il leader della Lega chiede ai giornalisti solo domande sul tema oggetto della conferenza stampa. E alla nostra richiesta di chiarimenti sull’emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il Fondo per gli ...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

Manovra - Salvini : 'No a nuove tasse - via quella sulle auto' - : Il vicepremier contesta l'emendamento M5s alla legge di Bilancio che introduce imposte per chi acquista veicoli inquinant i e incentivi per quelli elettrici. E sulla Tav afferma: "Io tifo per il sì, ...

Manovra - Salvini : stime vere entro oggi : 8.42 "entro oggi avremo le stime vere riguardo a lavoro, riduzione fiscale,pensioni, reddito di reinserimento al lavoro". Parola del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, su Radio Anch'io. "Non mi risulta nessun rinvio su quota 100per le pensioni in Manovra, sono fantasie dei giornali", afferma. "Sono contrario a ogni tassa nuova sulle auto,che sono già tra le più tassate d'Europa", prosegue.Quanto al Tav: "Tifo per il sì sempre ...

Manovra - Salvini : assolutamente contrario a nuove tasse su auto : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini prende posizione contro l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche.'Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene ...

Manovra - Salvini : lavoriamo alacremente ad accordo con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - Ci sarà un accordo con l'Unione europea. Parola di Matteo Salvini. 'sì, per questo stiamo lavorando alacremente', ha detto il vicepremier leader della Lega, rispondendo a ...

Manovra : Salvini - maxiemendamenti a Camera e Senato : "La Manovra sarà approvata entro l'anno" e per raggiungere questo risultato "verranno presentati maximendamenti sia alla Camera sia al Senato, per poi concludere l'iter con una terza lettura alla Camera". Lo afferma Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni per la Festa nazionale finlandese. Il vicepremier è tornato a dirsi "fiducioso che non ci sarà una procedura ...