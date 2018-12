Salvini cita De Gasperi | Uno statista pensa alle prossime generazioni non a

Lega - Salvini riempe piazza del Popolo. Cita Martin Luther King e dice : “Datemi il mandato per trattare con l’Ue” : Matteo Salvini sale sul palco accompagnato dalle note dell’aria della Turandot di Puccini ‘Vincerò’, mentre dalla piazza si accendono fumogeni tricolori. Il discorso del vicepremier e leader della Lega alla sua piazza del Popolo, riempita di fedeli al Carroccio, comincia con il ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona e subito una promessa: “In questo Paese chi sbaglia paga. E chi ha sbagliato paga e ...

Twitter - nel 2018 Salvini tra più citati : ANSA, - ROMA, 5 DIC - La Juventus trionfa nello sport e YouTube nell'intrattenimento, mentre Matteo salvini spopola nella politica: è la fotografia del 2018 scattata da Twitter, che pubblica i trend italiani dell'ultimo anno. Tra gli account più menzionati sul microblog c'è @YouTube, seguito da @matteosalvinimi e da @...

Salvini : «Confindustria è stata zitta per anni - ora ci lasci lavorare» Video Le voci - i volti : «Dire no alla decrescita» : Il vicepremier leghista reagisce alle critiche del presidente Boccia: «Non so quanto rappresenti gli imprenditori, ci lasciassero lavorare e l’Italia sarà meglio di come l’hanno trovata». La replica degli industriali: «Ci ascolti senza battute»

Quota 100 - Salvini : 'La misura non slitta e l'uscita anticipata scatterà da febbraio' : "Io credo che già da febbraio i primi italiani possano usufruirne. E dico febbraio, perché se la manovra l'approvi entro fine dicembre, ci vuole il tempo tecnico per far partire la macchina", lo ha affermato il vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini che ha rassicurato gli italiani sull'entrata in vigore della riforma pensionistica volta a superare la precedente Legge Fornero. Il Governo studia un ritardo delle misure per recuperare 4-5 ...

Sondaggi - Lega ancora in crescita : distanza di 7 punti da M5s. E Salvini è primo anche in Emilia-Romagna : La Lega si conferma il primo partito e stacca i Cinque Stelle di oltre sette punti. È quanto emerge dai Sondaggi sulle intenzioni di voto di Index Research presentati il 22 novembre a PiazzaPulita, che danno il partito di Matteo Salvini al 33,3% (con un incremento dello 0,2 rispetto all’ultima rilevazione del 22 novembre). Il Movimento 5 Stelle si ferma invece al 25,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa. E sulla ...

Recita di Natale cancellata a Terni - Matteo Salvini : “Nessuno tocchi le nostre tradizioni” : Il ministro degli InTerni Matteo Salvini interviene su Twitter sulla polemica scoppiata a Terni per la possibile sospensione della Recita di Natale in una scuola primaria del centro: "Non si tratta solo di religione, ma di storia, radici, cultura. Viva le nostre tradizioni, io non mollo!".Continua a leggere

Migranti - ia corteo Forza Nuova cita il ministro dell'Interno : 'Questi stupratori - come ha detto Salvini' : 'Questi stupratori... come ha detto Salvini, queste bestie...': al corteo fascista il capo di Forza Nuova ha citato il ministro dell'Interno. E'...

Manovra - Salvini : se Ue pensa a sanzioni non ha capito. Boccia : senza crescita è insostenibile : Noi faremo il contrario », ha garantito il leader del Carroccio intervistato di buon mattino a 'Radio anch'io', Radio 1 Rai, riferendosi proprio alla lettera con cui il ministro dell'Economia ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi 'Saldi e crescita invariati'. Salvini 'Se all Ue non va bene tiriamo avanti lo stesso' : La Manovra 'non cambia, i saldi resteranno invariati'. Ma sono state 'messe più risorse sul dissesto idrogeologico'. Questo, in sintesi, il risultato del vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra tra il ...

Manovra - Salvini : «Se all'Ue non va bene tiriamo dritto». Tria : «Tasso di crescita non si negozia» : «Stiamo lavorando a una Manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va...

