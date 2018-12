Salvini a Roma | ' dureremo 5 anni e manterremo tutti gli impegni'

I leghisti del Sud osannano Salvini a Roma - tra legittima difesa e "aiutiamoli a casa loro" : Vengono da Soverato, in provincia di Catanzaro, ma il viaggio in autobus di 7 ore non gli ha tolto l'entusiasmo. Sono due anziani calabresi, accorsi a piazza del Popolo per ascoltare il "Capitano". Come loro, altre centinaia, migliaia, a formare un'onda blu (e non più verde) che invade una Roma soleggiata fin da metà mattinata.Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e, addirittura, Sardegna. Le bandiere delle regioni del Sud ci ...

Lega in piazza a Roma - Salvini : 'La pacchia è finita' (VIDEO) : Lega in piazza a Roma: una manifestazione che parte con un minuto di silenzio per la tragedia nella discoteca delle Marche, vicino ad Ancona. Una piazza del Popolo gremitissima, ma anche silenziosissima durante questi sessanta secondi. Il leader della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini è apparso emozionato, con gli occhi lucidi. Attorno a sé i sindaci leghisti arrivati da tutta Italia. "Non può essere una festa a Roma se nella notte sei ...

Matteo Salvini - dal palco di Roma la minaccia all'Europa : 'Voi datemi il mandato e io...' : 'Quando quattro anni fa manifestammo in questa piazza, mai avremmo pensato di arrivare dove siamo oggi. Quella era la Lega del 4%, mai avrei pensato che gli italiani ci avrebbero dato la forza per ...

Lega in piazza a Roma - Salvini : "Datemi mandato per trattare con Ue" - : Migliaia di persone in piazza del Popolo per la festa leghista. Dopo un minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo , il vicepremier ha tenuto un lungo discorso: "Siamo nel giusto se abbiamo i ...

Capitano di Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Dalla Calabria a Roma 6 bus per Salvini : 2.55 Dalla Calabria in viaggio verso Roma per assistere al comizio di Salvini. Sono i leghisti calabresi che pur di essere a Roma alla manifestazione di piazza del Popolo si sono ritrovati a Lamezia Terme per imbarcarsi su un pullman diretto alla Capitale. Sono partiti poco dopo mezzanotte e arriveranno a Roma tra 7 ore. "Ma la fatica non si sente in questi casi", dice uno di loro. Quello di Lamezia è uno dei 6 pullman partiti Dalla Calabria ...

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

