Salvini a Corinaldo | Indagheremo a fondo sulle responsabilità

Lega - le immagini di piazza del Popolo dall’alto. Salvini : “Minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo” : “Una festa non può essere una festa se stanotte sei ragazzi usciti per andare a divertirsi sono rimasti vittime di una tragedia. E quindi quella di oggi è una giornata di affetto, di abbraccio, di riflessione, di preghiera, in cui ci stringiamo a quelle famiglie marchigiane. Prima di cominciare a raccontarvi quello che stiamo facendo da sei mesi, un minuto di abbraccio e di silenzio”. Lo ha detto Matteo Salvini salito sul palco di ...

Strage Corinaldo - Salvini : “Più gente del consentito nella discoteca - stupidità e avidità” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.Continua a leggere