Saleem | giornalista ucciso in Pakistan | da 7 anni senza giustizia Un appello per

huffingtonpost

: RT @Artventuno: Verità e giustizia per #SaleemShahzad, giornalista pakistano ucciso nel 2011. Articolo 21 rilancia appello dell’@Adnkronos.… - VaniaFazion : RT @Artventuno: Verità e giustizia per #SaleemShahzad, giornalista pakistano ucciso nel 2011. Articolo 21 rilancia appello dell’@Adnkronos.… - AnnaMar13279509 : RT @Artventuno: Verità e giustizia per #SaleemShahzad, giornalista pakistano ucciso nel 2011. Articolo 21 rilancia appello dell’@Adnkronos.… - sadape54 : RT @Artventuno: Verità e giustizia per #SaleemShahzad, giornalista pakistano ucciso nel 2011. Articolo 21 rilancia appello dell’@Adnkronos.… -

(Di sabato 8 dicembre 2018)Shahzad era uno, collaborava con Aki - Adnkronos International dal 2004. Era coraggioso, leale, determinato a fare bene il suo mestiere, raccontando semplicemente i fatti. La verità.Quella verità che oggi, insieme allaper la sua morte, reclamano i colleghi dell'Adnkronos che non hanno mai dimenticatoinsieme ad Articolo 21 e alla Federazione nazionale della stampa che hanno rilanciato l'per riaprire il caso che sosteniamo anche attraverso questo blog.La vicenda inizia il 27 maggio del 2011, quando esce un articolo di Shahzad su un attacco terroristico contro una base della Marinaa in cui il reporter riferiva di possibili legami tra ufficialii e al-Qaeda. Due giorni dopo viene rapito.Il 31 maggio, in un canale tra Sara e Alamgir, a circa 150 chilometri da Islamabad, ritrovano il suo corpo con ...