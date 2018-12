Sabato di fuoco

cagliaricalcio

: RT @AngiKappa: Violeta Senchiu, rumena, 32 anni, tre figli. Il suo compagno, italiano, le ha dato fuoco. È morta in ospedale dopo atroci so… - RasoRosetta : RT @AngiKappa: Violeta Senchiu, rumena, 32 anni, tre figli. Il suo compagno, italiano, le ha dato fuoco. È morta in ospedale dopo atroci so… - wwwrithings : @antonellaprivi Fai te, io lo chiedo pure alle mie amiche per uscire al sabato. Ci metterei la mano sul fuoco che t… - MasHerrBrice : @matteosalvinimi Lui starà barricato nel castello Élysée protetto dai mezzi blindati dell'esercito ?? Sabato di fuoc… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) COME SEGUIRE LA GARA Potrete seguire la web-cronaca di #CagliariRoma sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android . Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla ...