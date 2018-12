: Russiagate: Cohen rischia 4 anni di carcere, Trump: «Io scagionato» - Corriere : Russiagate: Cohen rischia 4 anni di carcere, Trump: «Io scagionato» - TelevideoRai101 : Russiagate:Cohen rischia 4 anni carcere -

dil'ex avvocato di Trump,coinvolto nelIl team di procuratori federali di cui fa parte il responsabile delle indagini Mueller, ha chiesto per lui "un periodo sostanzioso di detenzione".La collaborazione con gli investigatori non è stata sufficiente.Nei documenti depositati da Mueller presso la corte di Manhattan che dovrà emettere la sentenza, si legge che la collaborazione non può cancellare i reati, in particolare per le violazioni dei finanziamenti elettorali della campagna del 2016.(Di sabato 8 dicembre 2018)