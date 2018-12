Rugby | Continental Shield 2018-2019 | Petrarca vittorioso | Fiamme Oro beffate in casa

oasport

(Di sabato 8 dicembre 2018) Siamo al giro di boa della: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. LeOro perdono incontro il Locomotive Tbilisi e dicono addio alla qualificazione, mentre ilasfalta i Belgium Barbarians e prenota un posto al turno successivo.Nella Pool A sconfitta interna per leOro, battuta dai georgiani del Locomotive Tbilisi: 22-29 il punteggio finale per gli ospiti, che rientrano così in corsa per il passaggio ai playoff nonostante la sconfitta interna all’esordio contro Calvisano, che oggi ha riposato e resta in vetta alla classifica. RisultatoOro-Locomotive Tbilisi 22-29 Classifica Calvisano 9 (2 gare), Locomotive Tbilisi 5 (2 gare),Oro 1 (2 gare).Nella Pool B invece bellissima affermazione per il, che batte per 36-14 i ...