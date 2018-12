Rugby – Benetton sontuosa | i Leoni battono gli Harlequins 26-21

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : super Benetton Treviso. Vittoria sugli Harlequins e vetta della classifica : Impresa della Benetton Treviso. A Monigo la franchigia tricolore, di ritorno dalla trasferta sudafricana, riesce a trovare il terzo successo in altrettante partite battendo nel terzo turno di Challenge Cup 2018-2019 gli Harlequins per 26-21 al termine di una partita davvero spettacolare e dal finale thriller. Fondamentale la Vittoria odierna: la banda tricolore è in testa al proprio raggruppamento e può puntare al passaggio del turno. Emozioni ...

Rugby - Benetton Treviso : i giocatori si rasano in segno di solidarietà per Nasi Manu : Da Treviso arriva la notizia di un gesto di solidarietà che scalda il cuore. I giocatori della Benetton Rugby Treviso, club professionistico vincitore anche di due Supercoppe d’Italia, hanno deciso di tagliarsi i capelli a zero. Non l'hanno fatto per seguire le ultime tendenze di moda, ma per dimostrare la loro vicinanza al capitano. Nasi Manu, infatti, è malato di cancro e si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di chemioterapia. ...Continua a ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso ospita gli Harlequins - serve il colpaccio : Giornata importante la terza per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2018-2019 per la Benetton Treviso. A Monigo arrivano gli inglesi degli Harlequins, che al momento comandano la classifica nel Gruppo 5, pur essendo a pari merito (quota 6 punti) con la franchigia tricolore. Un successo per la banda di Kieran Crowley significherebbe primo posto, che vale il passaggio del turno, fondamentale per il movimento del Bel Paese. Notizie positive ...

Il compagno ha un tumore : i Leoni del Benetton Rugby rasano la cresta per solidarietà : La Benetton Rugby di Treviso si stringe attorno al compagno di squadra Nasi Manu, rasandosi a zero per lui. Il giocatore tongano sta lottando contro un tumore all'apparato uro-genitale dal 30 agosto, e i suoi compagni non vogliono fargli mancare l'appoggio in questo momento così difficile. "È un'idea nata spontaneamente, quando siamo venuti a conoscenza della malattia di Nasi", dichiara Alberto De Marchi al Corriere del Veneto, suo ...

Rugby - Challenge Cup – Doppio derby fra Zebre e Benetton : info utili e prezzi dei biglietti : Il 23 e il 29 dicembre Zebre Rugby Club e Benetton Rugby si affronteranno in due derby da non perdere: info utili e prezzi dei biglietti Il Guinness PRO14 lascia spazio nei due fine settimana a venire alla Challenge Cup, pronto a ripartire alla fine di dicembre con i due derby d’Italia che vedranno di scena le Zebre Rugby Club e la Benetton Rugby. In palio punti pesanti per la classifica ma, per i tanti Azzurri in campo – ...

Rugby – Vittoria con bonus per il Benetton : i Leoni sorridono contro i Kings : I Leoni tornano alla Vittoria e lo fanno conquistando il bonus: splendido successo del Benetton Rugby al Nelson Mandela University Stadium Al Nelson Mandela University Stadium la gara comincia con i Leoni subito in avanti alla ricerca di punti importanti. Al 6’ punizione in favore dei biancoverdi che vanno subito in touche sui 5m avversari con il calcio di McKinley. Ovale portato a terra e maul costruita, il pack avanza e giunge in ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : torna alla vittoria la Benetton Treviso - battuti i Southern Kings : Dai Kings ai Kings. Dopo quattro sconfitte consecutive la Benetton Treviso torna alla vittoria nel Guinness Pro 14 2018-2019: la compagine veneta infatti va ad imporsi nel decimo turno con i Southern Kings, che erano stati sconfitti poco più di un mese fa dalla franchigia italiana in casa. Anche in trasferta, in terra sudafricana, è il tricolore a trionfare: match durissimo risolto da un Hame Faiva davvero in forma strepitosa e autore di tre ...

Rugby – Scelti i 23 leoni per la sfida del Benetton contro i Southern Kings : Southern Kings vs Benetton Rugby: ecco i 23 leoni Scelti per il match Domani al Nelson Mandela University Stadium i leoni di coach Crowley scenderanno in campo per la seconda ed ultima partita del tour sudafricano. I biancoverdi alle 19:15 locali (18:15 italiane) affronteranno gli Isuzu Southern Kings, anch’essi reduci da un insuccesso contro Connacht per 31 a 14, gara valida per il 10° round di Guinness PRO14. Il match che andrà in onda ...

Rugby - Guinness PRO14 – Benetton ko contro i Toyota Cheetahs a Bloemfontein : Al Toyota Stadium di Bloemfontein, Benetton Rugby ko contro i padroni di casa del Toyota Cheetahs per 31-25 Al Toyota Stadium va in scena la nona giornata di Guinness PRO14 che vede i Leoni di coach Crowley sfidare i Cheetahs di Franco Smith. I biancoverdi partono bene passando in vantaggio al 3’, è merito di Barbini che con uno splendido offload interrompe il multifase permettendo a Zanon di schiacciare in meta; dalla piazzola McKinley ...