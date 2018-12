Rugby a 7 | World Series Città del Capo 2018 | completata la fase a gironi Tre vittorie

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : Nuova Zelanda per il bis - Fiji per il riscatto : Città del Capo è pronta ad ospitare la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’esordio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto il trionfo della Nuova Zelanda, riprende la lotta per il successo finale e per i pass a cinque cerchi. Gli oceanici proveranno a bissare il successo per dare già una prima forma alla classifica (sono ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

World Rugby Awards 2018 : l’Irlanda spadroneggia - al femminile premiata la francese Jessy Trémoulière : Con l’ultimo fine settimana di novembre si è conclusa la finestra autunnale dei Test Match autunnali di Rugby: come di consueto sono stati assegnati ieri i premi della palla ovale per il 2018. L’Irlanda spadroneggia, portando a casa il premio con il miglior giocatore, il miglior allenatore e la miglior squadra. Al femminile premiata la transalpina Jessy Trémoulière. Per il Rugby a 7 premiati Perry Baker e Michaela Blyde. Di seguito ...

Rugby - Qualificazioni World Cup 2019 : vittorie per Canada e Germania - sabato lo scontro diretto decisivo : A Marsiglia oggi si è disputata la prima giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Germania, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che sa di spareggio qualificazione. Canada-KENYA 65-19 Sfida a senso unico, indirizzata ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko contro gli USA : gli azzurri mancano l’accesso alle finali del Plate : Italia ancora ko nel Rugby World Classic 2018: Italian Classic XV sconfitti dagli USA per 15-16 Gli Italian Classic XV sono scesi in campo alle 24 Italiane per affrontare gli USA nella sfida decisiva per l’accesso alle finali del Plate. Una grande prestazione della mischia Italiana non è bastata per conquistare il diritto a giocare sabato sera la finale del Plate perché la giovane e veloce linea dei trequarti americani ha messo in ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko all’esordio : azzurri sconfitti dai Classic Lion : Esordio amaro per l’Italia nel World Classic 2018: gli azzurri sono stati sconfitti per 20-13 dai Classic Lions È stato un debutto amaro quello di questa notte (il match si è giocato alle 00.30 ora Italiana) a Bermuda per la selezione Italiana di coach Ramiro Cassina nel World Classic 2018. Gli azzurri, infatti, dopo esser andati sul 10 a 0 grazie ai meta di Pesapane e la trasformazione con successivo calcio di Ramiro Pez, pur ...

Rugby – Italian Classic XV : annunciata la formazione in partenza per il World Rugby Classic 2018 : La nuova squadra ad inviti degli ex giocatori della Nazionale Italiana prende parte al prestigioso torneo in programma a Bermuda dal 4 al 10 novembre Conto alla rovescia per la discesa in campo della rinnovata Italian Classic XV al World Rugby Classic 2018 nel confronto con le selezioni internazionali over ’30 di tutto il mondo: la prima competizione degli azzurri è infatti prevista lunedì 5 novembre alle ore 19.00 (ora locale). Al debutto ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : vince la Nuova Zelanda - exploit USA : Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia. Finale Nuova Zelanda-USA 33-7 Finale 3° posto Canada-Francia 28-0 Finale 5° posto Irlanda-Australia 19-21 Finale 7° ...