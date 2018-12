Roma | rotta verso la meta | le cinque partite per la verità

British Airways - presentata la nuova rotta tra Roma Fiumicino e London City Airport : A rendere l'esperienza in volo ancora più sensazionale, è l'atterraggio sull'acqua, tanto che lo scalo viene considerato uno dei più scenografici al mondo. Di tutto questo, ne saranno felici i Romani,...

Roma 'incerottata' attende l'Inter. Keita : 'Per me un piccolo derby' : 'Mi farà un effetto un po' strano ritrovare la Roma non da giocatore della Lazio, ma sarà un piccolo derby per me - ha ammesso in un'intervista ai microfoni di Sky Sport - A tutti piace giocare ma ...

Trasporto aereo : Norwegian - nuova rotta Roma Fiumicino-Boston per estate : Roma, 28 nov. (Labitalia) - Norwegian, compagnia aerea low-cost a lungo raggio, annuncia l’avvio [...]

Bolzano - la Svp dice sì al matrimonio di convenienza con la Lega : rottamato il Pd nel segno del pragmatismo verso Roma : Come in tutti i matrimoni di convenienza, è bene mettere prima le cose in chiaro. E l’alleanza tra Südtiroler Volkspartei e Lega di Salvini per amministrare la provincia autonoma di Bolzano (e per quota parte la Regione Trentino Alto-Adige) non è nient’altro che un accordo obbligato, dopo la flessione della Svp (41,9 per cento) alle elezioni di ottobre, con conseguente riduzione dei consiglieri a 15 e soprattutto dopo ...

Roma - Monchi : 'Il bilancio del VAR è positivo. Marotta all'Inter? È un patrimonio italiano - è un bene se resta qui' : Nonostante le dure parole del post Roma-Fiorentina , "Chiediamo più rispetto da parte degli arbitri", aveva detto,, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha ribadito la sua fiducia nei confronti ...

Roma - Monchi : 'Marotta all'Inter un bene per il calcio italiano' : Roma - ' Io sono poco oggettivo perché da quando sono arrivato in Italia ho sempre detto che gli arbitri italiani sono il top e sono un difensore del Var, ma credo che per le prime 12 giornate il ...

Perrotta : 'Sarà lotta per i primi quattro posti - ma la Roma ce la farà' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 'Penso che la Roma arriverà sicuramente tra le prime quattro'. Parola di Simone Perrotta , ex centrocampista giallorosso e campione del mondo con la Nazionale del 2006. La squadra di Di Francesco è partita con il freno a mano tirato in campionato, dove già a partire dalla partita con l'Udinese sarà chiamata a dare seguito alla ...

Roma : associazione a delinquere - riciclaggio e bancarotta fraudolenta - 9 arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, circa cento finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, a conclusione di una complessa attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma impositiva di misure cautelari personali nei confronti di tredici persone (tre in carcere, sei agli arresti ...

Roma - rifiuti Malagrotta : Manlio Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di una associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - processo Malagrotta : assolti Cerroni e gli altri cinque imputati : assolti tutti gli imputati del processo legato allo smaltimento dei rifiuti a Roma : questa la decisione presa dal tribunale che così chiude il primo grado di giudizio per l'ex patron di Malagrotta ...

Roma - processo Malagrotta : assolti Cerroni e gli altri 5 imputati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole. E l'ondata che sta interessando l'Italia dovrebbe...