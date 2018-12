Roma | Di Francesco | ' Sono veramente amareggiato e arrabbiato per questo risultato'

Cagliari-Roma - Di Francesco : “Non puoi prendere gol così” : Cagliari-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato del pareggio contro il Cagliari: “Io credo che la squadra vista in campo per 70′ voleva chiudere la partita, ma mi arrabbio per determinate situazioni. Non voglio nemmeno parlare di tattica, oggi ci sono dei […] L'articolo Cagliari-Roma, Di Francesco: “Non puoi prendere gol ...

Crisi Roma - Di Francesco a rischio esonero : i possibili sostituti [GALLERY] : 1/7 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Cagliari-Roma - Di Francesco : 'Amareggiato e arrabbiato. Partita assurda - ma siamo questi' : L'allenatore giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non riesce a trovare troppe spiegazioni: "Gruppo intimidito dall'ambiente? Credo che per 70 minuti abbiamo cercato di chiudere la ...

Cagliari-Roma - Di Francesco : “Non si può prendere un gol allo scadere a difesa schierata” : Dopo la gara pareggiata incredibilmente dalla sua Roma a Cagliari, il tecnico giallorosso Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex Sassuolo è inevitabilmente furioso per l’esito di una partita che i capitolini avevano in pugno: “Io credo che la squadra vista in campo per 70′ voleva chiudere la partita, ma mi arrabbio per determinate situazioni. Non voglio nemmeno parlare di tattica, oggi ci sono dei ...

Roma - Di Francesco : "Partita assurda - siamo fragili mentalmente" : "Non si può prendere gol in 9 contro 11 in quel modo - dice il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport -. E' mancata la giusta attenzione. Mi arrabbio quando vedo errori di alcuni ragazzi: in ...

Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai : per Di Francesco è una disfatta totale : Il Cagliari privo di Pavoletti ha pareggiato in casa contro una Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiato contro il Cagliari, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’incontro, con due ...

La preghiera di Francesco alla Madonna per i Romani : "Perché affrontino con pazienza i disagi e non si rassegnino" : Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazione alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papa Francesco l'occasione per un messaggio rivolto alla città, vista ...

Cagliari-Roma - le formazioni ufficiali : Maran rivoluziona l’attacco - conferme per Di Francesco : Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. Maran arretra la posizione di Joao Pedro e schiera Farias accanto a ...

Cagliari-Roma - dalle 18.00 La Diretta Di Francesco in emergenza - ma recupera Manolas : Cagliari e Roma si affrontano nella sfida delle ore 18 alla Sardegna Arena in un match valido per la 15a giornata di Serie A: nel capoluogo sardo incrociano i propri destini due squadre che vivono un ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Roma - Di Francesco : 'Infortuni? Servirebbe una preghiera' - 7 dicembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Il Governo pone la fiducia sulla manovra, arrestato il direttore finanziario della Huawei , 7 dicembre 2018, .

Roma - Di Francesco : 'Noi penalizzati - perché non usano il Var?' : Roma - ' Obiettivamente ci sono stati tanti errori nei nostri confronti. Si è parlato della disponibilità del Var come aiuto, ma perché non farsi aiutare? '. Eusebio Di Francesco torna così sull'...

Roma - Di Francesco 'Manolas è quasi out - serve una preghiera per gli infortuni' : Roma - 'La cosa migliore che posso fare è una bella preghiera affinché ci rimettiamo a posto il prima possibile. Prima sono passato al santuario del Divino Amore'. Eusebio Di Francesco, alla vigilia ...

Cagliari-Roma – Dal Var alle scelte tecniche - Di Francesco sincero : “non voglio prendermi alibi - ma ci sono stati degli errori” : Le parole di Di Francesco alla vigilia della sfida tra Cagliari e Roma: il tecnico giallorosso sincero e diretto “Var? Rimpianti potrebbero essere mille. Non voglio prendermi alibi ma ci sono stati molti errori nei nostri confronti. Ma perché non farsi aiutare dal Var? Almeno guardarsi gli episodi con attenzione, poi ci sono errori così evidenti…si chiede scusa ma alla fine chi ci rimette sono gli allenatori e le partite, ...

Roma - Di Francesco : "Fazio recuperato - Manolas al 50%" : Smaltita la rabbia per l'ennesimo infortunio , lo stop di Lorenzo Pellegrini, e chiamato in causa il santuario del Divino Amore come amuleto contro la sfortuna, Eusebio Di Francesco si tuffa anima e ...