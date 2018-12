Roma | bus in fiamme sulla Pontina | autista esce da finestrino

Roma - bus Atac in fiamme sulla Pontina : autista si salva gettandosi dal finestrino : Un bus dell'Azienda trasporti di Roma Atac, della linea 700, è andato in fiamme stamani alle 7 sulla via Pontina all'altezza della Cristoforo Colombo. Sul mezzo non c'erano...

Roma. Autobus della linea 700 dell’Atac distrutto dalle fiamme sulla Pontina : Grande spavento per un autista di un bus della linea 700 dell’Atac di Roma. Il mezzo è andato a fuoco

Dalla Calabria a Roma 6 bus per Salvini : 2.55 Dalla Calabria in viaggio verso Roma per assistere al comizio di Salvini. Sono i leghisti calabresi che pur di essere a Roma alla manifestazione di piazza del Popolo si sono ritrovati a Lamezia Terme per imbarcarsi su un pullman diretto alla Capitale. Sono partiti poco dopo mezzanotte e arriveranno a Roma tra 7 ore. "Ma la fatica non si sente in questi casi", dice uno di loro. Quello di Lamezia è uno dei 6 pullman partiti Dalla Calabria ...

Roma : eventi e deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, dalle 15 alle 17, per la tradizionale cerimonia dell’Immacolata con Papa Francesco, saranno gradualmente chiusi al traffico gli assi viari di piazza di Santa Maria Maggiore, via del Tritone, via del Traforo. Deviate le linee di bus. Domani, per l’accensione dell’albero di Natale, piazza Venezia sara’ parzialmente chiusa al traffico durante il pomeriggio. Dalle 15 il divieto di transito sara’ tra ...

Roma - bus per l'aeroporto investe e uccide un ciclista : il dramma in pieno centro : Un bus che trasporta passeggeri all'aeroporto ha travolto e ucciso un ciclista a Roma , in pieno centro. È successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5.45: la vittima è un uomo di 60 anni e ...

Roma. In in viale Manzoni autobus investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Roma - ciclista ucciso in centro da un bus turistico : Ancora un incidente mortale nel centro di Roma causato da un bus turistico. Un uomo di 60 anni è morto travolto da un pullman mentre percorreva viale Manzoni in bicicletta. È successo stamani poco ...

Roma : incidente mortale su via Merulana - ciclista contro bus : Roma – Un ciclista di 60 anni e’ morto questa mattina poco prima delle 6 in in un incidente con un bus Terravision addetto al servizio navetta presso gli aeroporti. L’incidente mortale si e’ verificato in via Merulana, all’incrocio con viale Manzoni. Sul posto la pattuglia del Gruppo Prati della Polizia locale. L'articolo Roma: incidente mortale su via Merulana, ciclista contro bus proviene da RomaDailyNews.

Roma : bus travolge bici - morto ciclista : 10.01 Incidente mortale all'alba in viale Manzoni, all'angolo con via Merulana, al centro di Roma. E' accaduto intorno alle 5.45. Coinvolti un pullman e una bicicletta. La vittima è il ciclista: un uomo di 60 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del I Gruppo Prati. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Roma : a bordo bus per eludere controlli - in manette 6 pusher : Roma – Sono 6 i pusher arrestati dalla Polizia di Stato, nel giro di 48 ore, nell’ambito di mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spacciatori avevano escogitato un sistema per muoversi a Roma eludendo i controlli dei poliziotti: viaggiavano a bordo di autobus di linea dal quartiere Torpignattara alla stazione Tiburtina. Il primo a finire in manette e’ stato un nigeriano di 26 anni, che, mentre si ...

Roma - maestro di karate 80enne abusava delle allieve tredicenni : arrestato : La scusa era quasi sempre la stessa: aggiustare il kimono. Magari nella sala attrezzi o nello spogliatoio. Un espediente per far scivolare la mano e lasciarsi andare a carezze inopportune su bambine ...

Roma - abusi sessuali su una 13enne sull'autobus : caccia a un maniaco sessantenne : Lei è una ragazzina di 13 anni che dopo essere uscita da scuola ha preso un autobus per rincasare. Lì, fra i sedili e le pedane, ha trovato il suo aguzzino. Un uomo che l'ha molestata in modo pesante ...

Roma : programma deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, per fare spazio a potature su via della Piramide Cestia ed a lavori sulla sede tranviaria di viale Aventino, la linea 3 viaggera’ tutta la giornata solo su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. Domani, dalle 14 alle 18,30, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via ...

Terminal bus Roma - confermata Tiburtina : L'Aquila - L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione all'unanimità in cui si impegna la sindaca e la giunta a mantenere un Terminal bus a Tiburtina recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi una nuova autostazione. La mozione, inizialmente a firma di Fdi e della lista civica Giorgia Meloni, è stata poi modificata e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari. "Vorrei rassicurare ...