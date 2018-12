Roma Autobus della linea 700 dell’Atac distrutto dalle fiamme sulla Pontina

Roma. In in viale Manzoni autobus investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Roma - abusi sessuali su una 13enne sull'autobus : caccia a un maniaco sessantenne : Lei è una ragazzina di 13 anni che dopo essere uscita da scuola ha preso un autobus per rincasare. Lì, fra i sedili e le pedane, ha trovato il suo aguzzino. Un uomo che l'ha molestata in modo pesante ...

Roma : programma e deviazioni autobus per fine settimana : Roma – Domani, dalle 16 alle 19, un corteo sfilera’ da largo Corrado Ricci a piazza Madonna di Loreto percorrendo via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 13.30, e’ in programma l’evento sportivo “Corriamo al Tiburtino”. Per l’intera durata dell’evento saranno chiuse al traffico via Grotta di Gregna, via Mozart e largo Bach. Al passaggio ...

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piRomane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

Roma - bengalese si masturba sull'autobus davanti ad una 16enne : Un bengalese è salito sull'autobus della linea 913 dell'Atac e ha iniziato a masturbarsi davanti ad una ragazza di 16 anni nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30L'autobus viaggiava in direzione di via Delle Medaglie d'Oro fa sapere Roma Today, il bengalese di 33 anni è salito ad una delle fermate della linea 913 e dopo aver adocchiato la ragazza si è avvicinato. Ha iniziato a toccarsi, successivamente si è sceso i pantaloni e si è masturbato ...

Maltempo Roma - l'acqua invade l'autobus : i passeggeri viaggiano in piedi sui sedili : Sono molte le strade allagate a Roma a causa del Maltempo. In questo video realizzato durante l'emergenza meteo di questi giorni all'interno di un autobus della capitale, l'acqua invade il mezzo ...

Roma - SCIOPERO ATAC : AUTOBUS E METRO A SINGHIOZZO/ Ultime notizie : Ztl aperta - traffico e code : ROMA, SCIOPERO ATAC di 24 ore: stop di AUTOBUS, METRO e treni. Ultime notizie: Ztl aperte e regolari i bus della Tpl. Disagi per i cittadini ROMAni nella giornata di oggi(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Roma : a via Amba Aradam autobus fanno tremare palazzine : Roma – Al passaggio di mezzi pesanti e jumbo bus del’Atac, l’asfalto sussulta. Un movimento chiaro che viene avvertito di continuo fino agli ultimi piani dei palazzi di via dell’Amba Aradam, a san Giovanni, nel cuore di Roma. Gli abitanti hanno paura. “Nell’ultimo anno, deve essere successo qualcosa perche’ questi movimenti prima non c’erano”, racconta un negoziante di zona. Un altro dice: ...

Roma - autobus schiaccia il viceprefetto Giorgio De Francesco : È stata tutta questione di pochi secondi. Ma sono stati fatali per il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco. L'uomo stava attraversando le strisce pedonali quando, all'improvviso, è stato investito da un autobus turistico. Il viceprefetto ha prima sbattuto la testa e poi il mezzo, come riporta Il Messaggero, gli è passato sopra, schiacciandolo. Il racconto che forniscono i testimoni ghiaccia il sangue: "Ho sentito le urla disperate di una ...