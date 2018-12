Risultati NBA – Golden State batte Milwaukee | Le Bron James non basta ai Lakers | ko anche

NBA - i Risultati della notte : Philadelphia si prende il 2° posto - OKC battuta in volata : Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 111-117 Prova di forza dei Philadelphia 76ers, che concedono una serata di riposo a Joel Embiid , 12 mesi fa di questi tempi era costretto a saltare i back-to-back ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (7 dicembre). Successi netti per Celtics e Blazers - Rockets ko in casa dei Jazz : Soltanto tre partite in questa notte NBA, e senza nemmeno un gran numero di emozioni: tutte, infatti, si sono concluse con ampi margini tra le franchigie impegnate. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Complice anche un’abominevole percentuale da due (39,6%), i New York Knicks cedono per 128-100 al TD Garden contro i Boston Celtics, che sopperiscono più che bene alla serata no di Gordon Hayward. In doppia cifra ci vanno in sette, Kyrie ...

Risultati NBA – Sorridono i Celtics - Rockets ko : tutte le sfide della notte italiana : Bene Celtics, Blazers e Jazz: solo tre sfide nella notte italiana, tutti i Risultati delle partite NBA Poche le partita di NBA disputate nella notte italiana: solo tre le sfide che hanno intrattenuto il pubblico americano. Ad aprire le danze è stata la partita tra Boston Celtics e New York Knicks, vinta dai padroni di casa per 128-100. I Celtics sono stati trascinati alla vittoria dai 22 punti di Irving, ben affiancato da Brown e Horford, ...

NBA - i Risultati della notte : Houston crolla contro Utah - successi per Boston e Portland : Utah Jazz-Houston Rockets 118-91 A Houston i problemi sono molto più seri del previsto. Non è bastato allontanare Carmelo Anthony per ridare linfa a una squadra che resta fortemente disfunzionale e il ...

Nba - Risultati : LeBron show - Spurs ribaltati. Gallinari si ferma a Memphis : I Lakers , 15-9, , trascinati per mano da LeBron mostruoso con 42 punti, vincono la terza partita consecutiva regolando sul terreno di casa gli Spurs , 11-14, sempre più' in crisi. Belinelli gioca ...

Nba - Risultati : Curry imprendibile - 42 punti. George 47 - Okc rimonta epica : Stephen Curry e Paul George sono gli assoluti protagonisti sul palcoscenico della notte Nba. I 42 punti , con 9/14 da 3, , 9 rimbalzi e 7 assist di Steph mandano al tappeto i malcapitati Cavaliers e ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

Risultati NBA – Curry e Durant spazzano via i Cavs : i Nuggets volano ad Ovest - ok Raptors e Lakers : Curry e Durant spazzano via i Cavs, successi per Thunder, Nuggets e Lakers: ad Est Raptors e Bucks vincono due importanti scontri diretti Emozioni e grande spettacolo nella notte NBA con ben 10 sfide accattivanti che hanno regalato verdetti davvero importati in entrambe le conference. Partiamo da Ovest, con la sfida che fino all’anno scorso è stata la rivalità più accese degli ultimi anni: Cavs-Warriors. I Cleveland Cavaliers senza LeBron ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA - Risultati della notte : Doncic fa la stella e i Mavs vincono con i Blazers - Boylen perde la prima con Chicago : Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 111-102 Non vi sarete dimenticati di Luka Doncic, vero? Dopo aver saltato la partita precedente contro gli L.A. Clippers, il candidato principale al premio di ...

NBA 2019 - i Risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...