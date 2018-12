Riccardo Scamarcio e Miriam Leone al cinema con ' Il testimone invisibile' | dal 13 dicembre

Riccardo Scamarcio/ 'Rinunce? Sono abituato a mordere la vita. E su Valeria Golino...' - Verissimo - - IlSussidiario.net : Riccardo Scamarcio ospite di Silvia Toffanin a Verissimo apre ad un ritorno di fiamma con Valeria Golino. Il ricordo commosso di Ennio Fantastichini.

Riccardo Scamarcio a Verissimo : 'Ennio Fantastichini era il mio fratello grande'. E dedica un pensiero alla Golino' : Riccardo Scamarcio , in esclusiva domani a Verissimo , svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. L'attore pugliese è stato legato per ben 12 anni a Valeria Golino , nei giorni ...

Riccardo Scamarcio - la confessione su Valeria Golino a Verissimo : Riccardo Scamarcio si commuove nello studio di Verissimo, parlando di Ennio Fantastichini, l’attore scomparso di recente, e Valeria Golino. Il 39enne ha ricordato il collega, morto lo scorso 1 dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia. “Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante – ha raccontato a Silvia Toffanin -. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal ...

Verissimo - Riccardo Scamarcio : è veramente finita con Valeria Golino? : Riccardo Scamarcio parla di Valeria Golino a Verissimo Riccardo Scamarcio è stato intervistato da Silvia Toffanin e i telespettatori di Verissimo potranno udire le sue parole per intero soltanto domani, durante la penultima puntata del programma in rosa di Canale 5. Stando comunque alle anticipazioni che sono trapelate questa mattina, l’attore avrebbe dato molto spazio all’amore e sarebbe quindi stato impossibile per la nota ...

Riccardo Scamarcio - il ricordo di Ennio Fantastichini e su Valeria Golino… : Riccardo Scamarcio si racconta a Silvia Toffanin per la puntata dell’8 dicembre 2018. Il programma di Canale 5 accoglierà l’attore di Trani per parlare della sua vita privata e del suo ultimo lavoro, che lo vedrà presto come co-protagonista del film Testimone Invisibile. Riccardo Scamarcio parla inoltre dell’amico e collega Ennio Fantastichini, recentemente scomparso. L’intervista però diventerà anche occasione per fare ...

Riccardo Scamarcio a Verissimo : “Valeria Golino? Ci siamo lasciati ma chi lo sa…” : Verissimo, Riccardo Scamarcio: cosa ha detto sull’ex fidanzata Valeria Golino Riccardo Scamarcio è tornato a Verissimo, nella puntata in onda sabato 8 dicembre 2018. L’attore si è lasciato andare a confessioni sulla carriera e sulla vita privata. Impossibile dunque non parlare di Valeria Golino, la sua celebre ex fidanzata. I due, che si sono mollati […] L'articolo Riccardo Scamarcio a Verissimo: “Valeria Golino? Ci siamo ...

Verissimo - Riccardo Scamarcio : ‘Valeria Golino? Nella vita non ci si lascia mai’ : “Valeria è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa. Poi, ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari….non ci si lascia mai Nella vita“. Riccardo Scamarcio si racconta alle telecamere di Verissimo in onda sabato 8 dicembre alle 16.00 su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin l’attore ricorda la fine della storia d’amore con Valeria Golino che lo ha diretto nel film Euforia. LEGGI: ...

Riccardo Scamarcio a Verissimo : "Con Valeria Golino è finita - ma mai dire mai. Ennio Fantastichini mi mancherà moltissimo" : L'attore Riccardo Scamarcio, ospite di Verissimo nella puntata in onda domani, ha svelato a Silvia Toffanin alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera.All'interno del rotocalco di Canale 5 l’attore si commuove ricordando il collega Ennio Fantastichini, scomparso lo scorso 1 dicembre: Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film ...

Riccardo Scamarcio : età - altezza - peso - moglie : Attore e produttore cinematografico italiano. Molti dei suoi personaggi hanno riscosso un enorme successo di critica e pubblico, al punto da rendere Riccardo Scamarcio una delle punte di diamante del cinema degli anni Duemila. Fin da piccolo mostra un grande interesse per l’attività artistica, tuttavia è osteggiato dai genitori, che devono capitolare nel 1995. Figlio di una pittrice, dopo essersi ritirato per l’ennesima volta dal liceo ...

Riccardo Scamarcio paparazzato al mercato con la mamma e la nuova compagna : L’attore Riccardo Scamarcio ha ritrovato l’amore, dopo la fine della storia con Valeria Golino, ed ora viene di nuovo sorpreso a fianco di quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, Angharad Wood. I due era stati fotografati già insieme quest’estate per le vie di Firenze ed ora “Diva e donna” li ha di nuovo beccati nella capitale, stavolta in una piccola riunione di famiglia. Con Riccardo e Angharad, 46 anni e impegnata nel settore ...

Riccardo Scamarcio spesa al mercato con la mamma e la nuova fidanzata : Riccardo Scamarcio ha ritrovato l’amore, dopo la fine della storia d’amore con Valeria Golino, ed ora viene di nuovo sorpreso a fianco di quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, Angharad Wood. I due era stati fotografati già insieme quest’estate per le vie di Firenze ed ora “Diva e donna” li ha di nuovo beccati nella capitale, stavolta in una piccola riunione di famiglia. Con Riccardo e Angharad, 46 anni e impegnata nel settore del ...

Riccardo Scamarcio dimentica la Golino - spesa al mercato con la mamma e la fidanzata Angharad Wood : Dopo l?addio alla fidanzata storica Valeria Golino, Riccardo Scamarcio sembra aver ritrovato l?amore. L?attore infatti, come riportato da Leggo.it, ha messo fine alla relazione con...

Riccardo Scamarcio dimentica Valeria Golino : ecco chi è il nuovo amore : ‘C’eravamo tanto amati’, va bene, però poi bisogna andare avanti: dopo la fine della relazione di undici anni con Valeria Golino, a cui rimane legato da profonda amicizia, l’attore Riccardo Scamarcio adesso parrebbe proprio avere un nuovo amore. Il settimanale Spy lo ha infatti sorpreso insieme a una potenziale nuova fiamma, la modella Martina Massoni, con cui Scamarcio ha condiviso una cena in un ristorante milanese. Che ...

Buon compleanno Fausto Biloslavo - Luca Silvestri - Riccardo Scamarcio… : Buon compleanno Fausto Biloslavo, Luca Silvestri, Riccardo Scamarcio… …Roberto Boninsegna, Diego Cimara, Luciano Caglioti, Whoopi Goldberg, Dacia Maraini, Ugo Pagliai, Roberto Frinolli, Riccardo di Segni, Vincenzo Folino, Biagio Izzo, Lara Cardella, Francesca Devetag, Giuseppe Maggio, Stefano Bossi, Elisa Penna… Oggi 13 novembre compiono gli anni: Luca Silvestri, critico cinema; Fausto Biloslavo, giornalista; Diego Cimara, giornalista; ...