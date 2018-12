: Ressa in discoteca al concerto Trap, 6 morti - - ilfogliettone : Ressa in discoteca al concerto Trap, 6 morti - - TelevideoRai101 : Ressa al concerto:travolti,muoiono in 6 -

Tragedia in una discoteca vicino ad Ancona:6 ragazzi sono morti schiacciati dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma ildi Sfera Ebbasta,rapper della Trap music. A scatenare il panico sarebbe stata la diffusione tra la folla di uno spray urticante. Un centinaio i feriti con traumi e lesioni da schiacciamento, di cui 10 in gravi condizioni. E' accaduto all'una di notte alla Lanterna azzurra a Corinaldo, discoteca frequentata dai giovanissimi.(Di sabato 8 dicembre 2018)