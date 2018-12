Respinto ricorso del Boca | la finale si giocherà

Avastin-Lucentis - Respinto il ricorso di Novartis. Ora la ministra Grillo dovrà (finalmente) agire : Nella sentenza del 21 novembre 2018 la Corte Ue boccia il ricorso di Novartis contro Aifa: la Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti in materia di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali, nonché per quanto concerne la loro presa in carico finanziaria da parte dei sistemi sanitari nazionali. La Corte ha ritenuto che il riconfezionamento dell’Avastin per un uso off-label: 1. ...

Ricorso Respinto - due giornate di squalifica a Higuain : Roma, 23 nov., askanews, - Nessuno sconto per Gonzalo Higuain. La Corte d'Appello Federale di Roma ha confermato le due giornate di stop per il Pipita dopo l'espulsione ricevuta durante la sfida di ...

Higuain - ricorso Respinto : due giornate di squalifica : La decisione della Corte d’Appello Federale Nessuno sconto di pena per Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino del Milan sarà squalificato per i prossimi due turni di campionato di campionato (Lazio all’Olimpico e Parma a San Siro). Il club rossonero aveva presentato ricorso dopo l’espulsione comminata al calciatore durante Milan-Juventus. La Gazzetta scrive di un’audizione di 15 minuti in Corte d’Appello Federale ...

Milan - Respinto il ricorso per Higuain : restano due giornate di squalifica : Nulla da fare per l'attaccante rossonero, per il quale sono state confermate le due giornate di squalifica. Il Pipita salterà le gare con Lazio e Parma. L'articolo Milan, respinto il ricorso per Higuain: restano due giornate di squalifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Higuain - Respinto il ricorso del Milan : salta Lazio e Parma : TORINO - Niente da fare: Gonzalo Higuain dovrà restare fuori per due giornate. respinto infatti il ricorso del Milan per ridurre la squalifica rimediata dal centravanti argentino, espulso ne finale ...

Milan - Respinto il ricorso per Higuain : restano le due giornate di squalifica : Gonzalo Higuain si era presentato fiducioso, a Roma, davanti alla Corte d'Appello Federale che doveva ridiscutere la squalifica di due giornate rimediate dall'argentino nel match contro la Juventus. L'ira del Pipita aveva portato l'arbitro Mazzoleni ad estrarre il cartellino rosso per le eccessive e veementi proteste, con il Giudice Sportivo che aveva poi sanzionato il suo comportamento con due turni di stop contro la Lazio di Inzaghi e il Parma ...

Milan - Respinto il ricorso per la squalifica di Higuain : niente “black friday” per il Pipita : Gonzalo Higuain salterà le gare contro Lazio e Parma, il ricorso del Milan è stato respinto dalla Corte sportiva d’appello Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, in merito alla squalifica di due giornate comminata a seguito del rosso esibito nei suoi confronti da Mazzoleni nella gara contro la Juventus. Ebbene, la Corte sportiva d’appello ...

Fondi della Lega : Cassazione conferma il sequestro di 49 milioni - Respinto il ricorso di Salvini : Nella notte la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 49 milioni indebitamente percepiti, sotto forma di rimborsi elettorali, dalla Lega; confermata anche la rateizzazione del pagamento dell'importo.Continua a leggere

Fondi Lega - Cassazione conferma sequestro 49 milioni : Respinto ricorso del Carroccio : La Cassazione conferma il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega , così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema corte. Gli ...

La Corte dei Conti ha Respinto il ricorso sul dissesto finanziario del comune di Catania : Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno respinto il ricorso sul dissesto finanziario del comune di Catania. Il dissesto era stato deliberato lo scorso luglio dalla sezione di Palermo della Corte dei Conti, per via di «un debito finanziariamente

Corte Ue : “Italia recuperi Ici non pagata dalla Chiesa”. Respinto ricorso sull’Imu : L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa. Così hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici di ...

Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa”. Respinto ricorso sull’Imu : Lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

Un giudice ha Respinto il ricorso di Julian Assange contro le nuove regole che gli ha imposto l’ambasciata ecuadoriana di Londra : Un giudice ecuadoriano ha dato ragione all’ambasciata dell’Ecuador di Londra, che a inizio ottobre aveva imposto nuove regole di comportamento a Julian Assange, il fondatore di Wikileaks che vive nell’edificio dal 2012, dove aveva ottenuto asilo per evitare di essere The post Un giudice ha respinto il ricorso di Julian Assange contro le nuove regole che gli ha imposto l’ambasciata ecuadoriana di Londra appeared first on ...

Serie A Chievo - resta il -3 : ricorso Respinto : VERONA - resta tutto invariato: respinti tutti i ricorsi nel caso- Chievo sulle plusvalenze con il Cesena. Lo ha deciso la Corte federale d'appello che ha confermato i 3 punti in classifica al club ...