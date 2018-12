Rally | Rossi vede il settimo successo a Monza

Monza Rally Show – Valentino Rossi e la solidarietà verso Cairoli : “anche lui ha il suo Marquez! Che bega il 10° titolo” : Valentino Rossi incontra con Tony Cairoli al Monza Rally Show: il ‘Dottore’ ironizza sulle difficoltà comuni di vincere il 10° titolo delle rispettive carriere Dopo aver trionfato nella ‘100 km dei Campioni’, Valentino Rossi mette anche una seria ipoteca sul Monza Rally Show 2018. Archiviata la stagione di MotoGP, con più ombre che luci, il ‘Dottore’ si sta togliendo qualche soddisfazione nelle gare di fine stagione. Questa volta ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche la seconda giornata. Il “Dottore” sempre più leader : E’ ancora Valentino Rossi il protagonista della seconda giornata del Rally di Monza. Il campione di Tavullia, affiancato da Carlo Cassina, conferma la leadership anche al termine delle quattro prove speciali del day-2 della kermesse ormai classica del panorama dei motori sul celebre tracciato brianzolo. Il “Dottore”, a bordo della Ford Fiesta WRC PLUS, ha ora un margine di 49″6 sul finlandese Teemu Suninen (pilota ...

Francesca Sofia Novello esilarante al Monza Rally Show : la fidanzata di Valentino Rossi svela il vero significato di WLF : Valentino Rossi su tutte le sue tute ha impresso l’acronimo WLF, il cui significato la fidanzata Francesca vorrebbe cambiare WLF… il motto di Valentino Rossi. Il Dottore ha impresso l’acronimo su tutte le sue tute, ma adesso la fidanzata Francesca Sofia Novello intende cambiare il significato della scritta che campeggia sul petto del pilota. Dal poco ortodosso “W la figa” di Valentino Rossi, l’acronimo ...

Monza Rally Show - frecciata di Tony Cairoli nei confronti di Valentino Rossi : “corre una gara a parte…” : Al termine della prima giornata di gare al Monza Rally Show, Tony Cairoli non ha lesinato una frecciatina a Valentino Rossi E’ stata una prima giornata all’insegna di Valentino Rossi quella andata in scena oggi al Monza Rally Show, con il Dottore riuscito a vincere entrambe le Prove Speciali disputate sul tracciato brianzolo. LaPresse/Photo4 Al volante della sua potente Ford Fiesta Wrc Plus, il pesarese ha chiuso al primo posto ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi mette tutti in riga : “la macchina è figa - in gara ho ucciso tutti” : Il pesarese ha fatto un bilancio dopo la prima giornata del Monza Rally Show 2018, ammettendo la propria superiorità rispetto agli avversari Valentino Rossi ha fame di vittoria, dopo una stagione complicata in sella alla sua Yamaha il Dottore è tornato a splendere a bordo della sua Ford Fiesta WRC Plus per la prima giornata di sfide al Monza Rally Show. LaPresse/Photo4 Dopo essersi aggiudicato la Prova Speciale 1, Valentino Rossi, ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi chiude al comando la prima giornata davanti a Suninen - quarto Tony Cairoli : Valentino Rossi chiude al comando la prima giornata del Rally di Monza 2018. Il nove volte campione del mondo nel Motomondiale, ha sempre dimostrato di cavarsela bene anche nei Rally, e lo ha confermato anche oggi, chiudendo al comando il venerdì della corsa che si snoda all’interno del celebre circuito brianzolo. Il “Dottore”, che ha vinto le due prove speciali del pomeriggio, dopo l’antipasto della mattinata che non ...