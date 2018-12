Putin | la potente trasformazione della situazione nel mondo

it.sputniknews

: @antoniopolito1 @lorysem @CarloCalenda Qualche idea: Il nemico è la finanza internazionale; L'alleanza post bellica… - Ma_ipsedixit : @antoniopolito1 @lorysem @CarloCalenda Qualche idea: Il nemico è la finanza internazionale; L'alleanza post bellica… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) E io vi voglio dire, perché è importante, che ilin generale è in uno stato di, unadinamica di, e se non riusciamo a orientarci, non capiremo che dobbiamo ...