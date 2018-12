Psg | via Neymar o Mbappé per il fair play Uefa? Ed è guerra con l' Équipe

Psg-Montpellier rinviata - si temono le proteste dei gillet gialli : Il prossimo turno di Ligue 1 Psg-Montpellier rinviata a data da destinarsi. La Ligue 1 ha deciso di cancellare il match in programma sabato prossimo al Parco dei Principi, tre giorni prima della decisiva trasferta della squadra di Tuchel a Belgrado. La scelta della lega transalpina si fa risalire alle proteste dei gillet gialli contro le politiche governative di Emmanuel Macron. La polizia parigina avrebbe inoltrato una richiesta per probabili ...

Napoli - dal Real al Psg la figuraccia nella via dei cantieri lumaca : Il cantiere risale lentamente come un'anaconda che avvolge tutto nel suo lento incedere. Prima le mura aragonesi di Porta Capuana, poi l'area antistante San Francesco di Paola. E ancora via Carbonara ...

Live Psg-Napoli 0-0 sfida crocevia della qualificazione : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...