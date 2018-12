Protezione Civile | Borrelli | “Il modello Pisa è stato esportato in tutta Italia”

Protezione Civile - Borelli : entro l’anno un piano straordinario : “Sara’ presentato nelle prossime settimane il piano straordinario del Governo per la messa in sicurezza del territorio. Si sta discutendo di cifre importanti, lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte e lo ha detto anche il vicepresidente Luigi Di Maio: si parla di alcuni miliardi di euro”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, a Pisa, a margine di un convegno sulla prevenzione promosso ...

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione - rovesci e temporali soprattutto al centro-sud : Nella giornata di domani avremo un veloce passaggio perturbato, che interesserà principalmente le regioni adriatiche ed il Sud Italia. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...

Protezione Civile : finita l’esercitazione europea a Torino : Con la consegna degli attestati di partecipazione e i ringraziamenti ai team leader dei quattro moduli internazionali presenti, si e’ conclusa l’esercitazione europea di Protezione Civile partita il 2 dicembre nel torinese. In uno scenario che ipotizzava un grave evento alluvionale nella cintura sud del capoluogo, sono stati inviati 2 moduli ad alta capacita’ di pompaggio, uno dalla Germania e l’altro dalla Romania, e due ...

Previsioni Meteo Immacolata - la Protezione Civile lancia l’allerta : “forte vento in tutt’Italia - attenzione alle mareggiate” : allerta Meteo – Nella giornata di oggi un campo di alta pressione determina condizioni di tempo generalmente stabile. Tuttavia, dalla serata, una veloce depressione di origine atlantica porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle Previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con ...

Maltempo - Mise : “Coordinamento della Protezione Civile per la salvaguardia delle foreste” : Un coordinamento in capo alla Protezione Civile per salvaguardare il patrimonio forestale e supportare il territorio nel processo di raccolta degli alberi colpiti dal Maltempo e, successivamente, aiutare le imprese del territorio nella fase di vendita del legname raccolto. E’ quanto è stato deciso al tavolo tecnico per la messa in sicurezza il recupero e la valorizzazione dei boschi, danneggiati dal Maltempo lo scorso 29 ottobre, nei ...

Provincia di Vicenza Protezione Civile : nasce la consulta dei sindaci : ..."Non si tratta di gestire l'emergenza " sottolineano da Palazzo Nievo " ma di creare una sorta di nella gestione strategica e preventiva del territorio e delle risorse esistenti soprattutto nel mondo ...

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione sull'Italia - instabile su settori tirrenici : La giornata di domani vedrà un nuovo peggioramento del tempo, che interesserà soprattutto le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Leggi...

Rieti - esplosione in via Salaria : il cordoglio del dipartimento della Protezione Civile : Il dipartimento della Protezione Civile esprime il proprio dolore per il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta sulla via Salaria e profondo cordoglio per la morte del Vigile del fuoco deceduto mentre era impegnato nelle attività di soccorso e per la seconda vittima del grave incidente. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti, il Capo del dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per ...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione sull'Italia - ecco le previsioni : La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo impulso instabile che interesserà in particolar modo le regioni centrali e del versante tirrenico. ecco il bollettino Meteo della Protezione...

La Protezione Civile simula un’alluvione : esercitazione in Piemonte : Preparata da oltre 250 persone in due mesi di lavoro, è in corso oggi a Torino una esercitazione europea di Protezione Civile. Obiettivo, produrre l’acqua potabile necessaria alla sopravvivenza in caso di alluvione di quasi centomila persone. Squadre tedesche, bulgare e romene collaborano con la Protezione Civile della Regione Piemonte, simulando uno scenario alluvionale di grande rilievo che colpisca la cintura Sud del capoluogo ...

Meteo Protezione Civile domani : torna la stabilita' su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola italiana. Vediamo le previsioni Meteo elaborate dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 5 Dicembre...

Meteo Protezione Civile domani : veloce perturbazione verso il Sud Italia : Nella giornata di domani avremo dell'instabilità concentrata soprattutto sulle regioni meridionali e sull'Abruzzo, per il transito di una veloce perturbazione che scorrerà fra Italia e Balcani....

Abruzzo - Protezione Civile : implementata la rete di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico : La rete di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico in tempo reale della Regione Abruzzo, si arricchisce di due nuove applicazioni installate nei comuni di Pacentro e Lama dei Peligni: lo rendono noto il responsabile del Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile regionale, Antonio Iovino e il responsabile dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara, Giancarlo Boscaino. Le due nuove stazioni vanno ad incrementare la rete ...

Protezione Civile : festa in Abruzzo per i dieci anni della Modavi Spoltore : L’Associazione di Protezione Civile Mo.d.a.v.i. Spoltore (acronimo di Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ha festeggiato il traguardo di 10 anni di attività alla presenza del Sottosegretario d’Abruzzo Mazzocca, dell’amministrazione comunale con il Vice Sindaco Chiara Trulli e l’assessore delegato, del Comandante VVF di Pescara Vincenzo Palano e diverse rappresentanze del Volontariato di Protezione ...