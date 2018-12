Protesta per degrado Sae Marche : Con questo "regalo" vogliamo ribadire a chi pensa di speculare sui terremotati in qualsiasi forma, sia essa politica o economica, che non lo permetteremo". Il collettivo di associazioni 'Terre in ...

“Attila” per la Prima alla Scala : fuori va in scena la Protesta degli antagonisti : Applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la Prima volta partecipa all’inaugurazione della stagione operistica del 7 dicembre della Scala in qualità di Capo dello Stato. Mattarella è atto accolto dal sindaco, Giuseppe Sala, e dal governatore lombardo, Attilio Fontana. «Bravo Presidente», hanno gridato alcuni spettatori...

Francia : Ragazzi delle scuole trattati come ”criminali” dalla Polizia per aver Protestato contro Macron : Francia: Ragazzi delle scuole trattati come ‘criminali’ dalla Polizia per aver protestato contro Macron come sappiamo in questi giorni la Francia vive un momento di protesta del caro benzina e non solo, Gli studenti in tutta Francia hanno organizzato delle proteste, ma in questa protesta i poliziotti hanno preso delle contro misure che hanno fatto scatenare un dibattito sui social al punto da chiedersi se siamo ancora in democrazia ...

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : 'Protesta contro il decreto sicurezza' : Ci saranno proiezioni di film, incontri creativi, concerti, spettacoli e lezioni in lingua italiana. Ci saranno anche lezioni sulla storia della lingua italiana moderna e sull feste tradizionali in ...

Il prete anti-Salvini chiude la chiesa per Natale : “Protesta contro il decreto sicurezza” : Italia: sacerdote di Genova chiude la chiesa a Natale per protesta contro il decreto anti-immigrazione di Salvini Madrid, 7 dic - (Agenzia Nova) - La chiesa di San Torpete, a Genova, resterà chiusa a Natale in segno di protesta contro il decreto legge promosso dal ministro dell’Interno, Matteo Salvi

Sciopero scuola : docenti e personale ATA Protestano lunedì 10 dicembre : Lezioni non garantite a scuola per lunedì 10 dicembre 2018. Il sindacato SAESE ha proclamato uno Sciopero nazionale, che andrà a coinvolgere docenti e personale ATA negli istituti scolastici. Ad annunciarlo è stato anche il MIUR attraverso la nota n° 33383. Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato. Dunque, non protesteranno solamente i precari. Pertanto, ...

Chiesa chiusa a Natale per Protestare contro Salvini : Don Paolo Farinella, parroco di San Torpete, ha deciso di non celebrare il Natale per "obiezione di coscienza" al decreto...

In Francia - più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in Protesta contro il presidente Macron : In Francia, più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta contro il presidente Emmanuel Macron. Nella giornata di lunedì, inoltre, ci sono stati scontri tra studenti e polizia in diverse città del paese. È una circostanza

Google - la Protesta contro il progetto Dragonfly per la Cina scoppia su Twitter : Tantissimi dipendenti di Google si sono uniti creando un profilo Twitter per manifestare il proprio dissenso contro il progetto Dragonfly, che prevede la creazione di un motore di ricerca per la Cina. Lo scopo del profilo è far si che Google abbandoni questo progetto che va nettamente contro la libertà di stampa ed espressione, visto che sarebbe soggetto alla censura di Pechino. Una retromarcia rispetto ai valori di cui il motore di ricerca si è ...

Roma : residenti in strada per Protesta assenza riscaldamenti Casal Bruciato : Roma – Cassonetti di traverso e strada bloccata. Attimi di tensione a Roma, in zona Casal Bruciato, dove circa 50 residenti delle case popolari sono scesi in via Diego Angeli per protestare contro la mancata attivazione dei sistemi di riscaldamento degli appartamenti. Alcuni cassonetti sono stati messi di traverso per fermare la circolazione. Sul posto e’ intervenuta la Polizia con il reparto Mobile e gli agenti del commissariato ...

Parigi - choc in tribunale : migrante si butta nel vuoto per Protesta : Un giovane immigrato è in gravi condizioni dopo aver tentato di suicidarsi, venerdì mattina, nell'atrio del nuovo tribunale di Parigi 'soggetto a critiche da parte di giudici e avvocati perché questo ...

Francia in Ginocchio : La Protesta dei gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...

Romano Fenati - i tifosi Protestano : annullato il premio previsto per il pilota ascolano : I tifosi della Samb contro Romano Fenati, il Coni provinciale di Ascoli non premierà il pilota con il riconoscimento previsto per il secondo posto nel mondiale di Moto3 del 2017 Romano Fenati, dopo il clamore suscitato dalla sua pinzata al freno del rivale Stefano Manzi è stato escluso dal mondiale di Moto3 e squalificato fino all’anno prossimo, non riceverà il premio che era stato previsto per lui dal Coni provinciale di Ascoli. Il ...

Protestano i tifosi Samb : slitta il premio per l'ascolano Fenati : Che dovrebbe essere quella del Galà dello sport, l'11 dicembre al teatro Ventidio Basso di Ascoli. Al di là di opportunismo e campanilismo resta la sensazione di un'altra occasione persa per usare il ...