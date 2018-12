Promozione in Serie B anche per la ginnastica artistica femminile della La Marmora

Nations League 2018-2019 - i risultati di oggi. Portogallo alla Final Four - Turchia in Serie C. Serbia vicina alla Promozione : Non solo lo 0-0 tra Italia e Portogallo nella serata riservata alla Nations League. I lusitani si qualificano alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, ma si è giocato anche nelle Serie inferiori. La Svezia ha vinto in Turchia grazie al rigore di Granqvist al 71′ e ha condannato gli anatolici alla retrocessione in Serie C mentre gli scandinavi sono ancora in corsa per la promozione nella massima categoria: ...