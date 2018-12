Probabili formazioni Lazio-Sampdoria Serie A, 08-12-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 dicembre 2018)A, 08-12-Ledi, anticipo della 16^giornata diA. Sabato 8 dicembre ore 20:30, Stadio Olimpico., sabato 8 dicembre.che dopo una settimana di “ritiro punitivo” causato dal pareggio per 1-1 contro il Chievo nell’ultimo turno, è chiamata ora a vincere, anche in vista della sconfitta dell’Inter ieri sera contro la Juventus. Dall’altra parte c’è invece unache sebbene non sia in splendida forma, sta provando a risalire la china, con una vittoria per 4-1 contro il Bologna in campionato, e pochi giorni fa contro la Spal in campionato.QUI- La squadra ha passato l’intera settimana a Formello, in un ritiro voluto fortemente dal presidente allo scopo di ricompattare il gruppo. Tra le fila dei bianco celesti dovrebbe tornare ...