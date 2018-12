Premier | Liverpool-Bournemouth 4-0 | Reds primi in classifica Poker di Mou a Ranieri

Premier League - Salah show - tripletta : il Liverpool cala il poker e vola al comando : Il Liverpool cala il poker in casa del Bournemouth nella gara che apre la 16ª giornata di Premier League e si porta in vetta alla classifica, con 42 punti, a più uno sul Manchester City , ...

Probabili Formazioni Bournemouth vs Liverpool - Premier League 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Stesso 11 per le Cherries; Turnover per i Reds in vista del match contro il Napoli?Il sabato di Premier League, valevole per la 16^giornata, si apre con il match del Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Liverpool.Come arrivano Bournemouth e Liverpool?I padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultima giornata di Premier ...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preoccupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...

Premier League : tris per Liverpool e Tottenham - scivola il Chelsea : Nella serata di Premier League, fa notizia la caduta del Chelsea di Sarri a Wolverampton. I Blues si portano in vantaggio al 18′ con Loftus-Cheek, ma nel secondo tempo subiscono il ritorno dei padroni di casa, che ribaltano il match con le reti di Jimenez e Jota. Il Liverpool mantiene la scia del City (a +2), vincendo a Burnley in rimonta: apre Cork al 54′, poi i Reds reagiscono furiosamente e operano il sorpasso tra il ...

Premier League : Sarri batte Ranieri - poker Arsenal - Liverpool in extremis [GALLERY] : 1/37 AFP/LaPresse ...

Premier League - Liverpool-Everton 1-0 : Origi la decide al 96' : Il derby del Merseyside non delude e regala emozioni nel finale di gara. Ad Anfield, il Liverpool porta a casa la partita grazie ad una rete al 96'. Gli uomini di Klopp dominano per gran parte del ...

Premier League : Sarri batte Ranieri ed è terzo. Poker Arsenal contro il Tottenham. Derby al Liverpool al 96' : Va al Chelsea di Sarri il Derby italiano contro il Fulham di Ranieri. Nel lunch match di Premier League i Blues hanno battuto 2-0 i Cottagers prendendosi il terzo posto in classifica con le reti di ...

Premier League : il Manchester City è uno spettacolo - West Ham al tappeto ma il Liverpool non molla : Premier League: il Manchester City vittorioso contro il West Ham per 4-0, il Liverpool ha risposto a dovere battendo il Watford Posizioni invariate in vetta alla Premier League dopo la 13esima giornata con il Manchester City capolista che mantiene un vantaggio di 2 punti sulla più diretta avversaria battendo 4-0 in trasferta il West Ham. Resta in scia il Liverpool che risponde superando 3-0 il Watford. Al poker dei ‘citizens’ ...

Premier League - Ranieri debutta con una vittoria : 3-2 al Southampton. Vittorie esterne per City e Liverpool : Debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage sono gli ospiti a passare in vantaggio in ...

Risultati Premier League - inizio con il botto per Ranieri : blitz di Liverpool e City : Risultati Premier League – Si è giocata una giornata molto importante valida per la Premier League, inizio con il botto per l’allenatore Claudio Ranieri, successo con tanti gol per il Fulham, 3-2 il risultato finale, decide una rete di Mitrovic, l’attaccante autore di una doppietta. Non è andato oltre il pareggio il Manchester United, solo un pareggio per la squadra di Mourinho contro il Crystal Palace. Colpi grossi da ...