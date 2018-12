Portobello | ultima puntata | Beppe Fiorello

Portobello - anticipazioni ultima puntata : Beppe Fiorello e Nancy Brilli tra gli ospiti : Oggi, 8 dicembre, va in onda su Rai Uno l'ultimo appuntamento con "Portobello", condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Carlotta Mantovan e Paolo Conticini che, per l'occasione, si trasformerà in aiutante di Babbo Natale per raccogliere doni destinati ai bambini malati. Nella puntata della scorsa settimana, tra gli ospiti d'eccezione c'è stato Claudio Amendola, in questo periodo in televisione come protagonista della fiction "Nero ...

Programmi TV di stasera - sabato 8 dicembre 2018. Antonella Elia cerca l’anima gemella nell’ultima puntata di Portobello : Portobello Rai1,ore 20.35: Portobello L’ultimo appuntamento con Portobello vedrà la partecipazione di due inserzionisti d’eccezione. Nancy Brilli che nel 2018 ha debuttato come impresaria teatrale per il monologo “Prego”, racconterà al pubblico una sua passione alquanto particolare, che la porta al mercatino pazzerello della tv in ricerca di vasi da notte da aggiungere alla sua già vasta collezione. E Beppe Fiorello, che chiederà ...

Portobello - la penultima puntata : stasera su Rai 1 : Appuntamento in prima serata con lo storico programma ideato da Enzo Tortora. Ospiti di oggi: Claudio Amendola e Bobo Vieri.