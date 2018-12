Pocock | il rugbista che placca l’omofobia

vanityfair

: David Pocock, oltre a essere un grande rugbista e un uomo innamorato, è anche una persona molto attenta ai diritti… - varesece : David Pocock, oltre a essere un grande rugbista e un uomo innamorato, è anche una persona molto attenta ai diritti… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) DavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidDavidè unche – come tutti gli sportivi intelligenti – sa benissimo che la vita non finisce dove è segnata la linea che delimita il campo di gioco. David è capitano dell’Australia, una delle squadre più forti del mondo; e forse non è capitano a caso: ha personalità, carisma, usa la testa. Sa di essere un modello per molti ragazzi, anche per questo non ha paura di schierarsi.Qualche giorno fa si è sposato con quella che ha definito «la mia miglior amica». Festa senza invitati, ma pregna di significato. Perché David ed Emma Palandri – prima di sposarsi, mano nella mano, sotto un grande albero – hanno aspettato che il loro paese si ...