Play Store APK | Come trovare | scaricare e installare l’ultima versione

Sul PlayStation Store arriva il Natale e porta con se nuovi sconti per il fine settimana : Il Natale sta arrivando e a precederlo vi sono interessanti sconti che il PlayStation Store è pronto ad accogliere.Come possiamo vedere su PlayStation.com questo fine settimana troveremo interessanti offerte con le quale potremo deliziare le nostre feste, con un occhio di riguardo al portafogli.Tutti i giochi presenti nell'elenco sono scontati fino a lunedì 10 dicembre, mentre la prossima settimana arriverà il terzo ed ultimo round di ...

Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno : Samsung non supporterà più Soundcamp dal 28 dicembre 2018. L'articolo Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store : grazie a Sophos 22 App malware eliminate : Sono ben 22 le applicazioni Android rimosse dal Play Store perché contenenti un malware che riduceva la durata della batteria e consumava dati. Sono più di due milioni gli utenti che hanno scaricate queste App. Ancora una volta sono ricercatori esterni che scovano le app malevole e le segnalano a Google che non sembra essere interessata a ciò che è presente sul suo Store. Ancora una pessima figura per Google che in questi giorni ne sta ...

Tanti saluti al Play Store per moltissimi smartphone Android 4.0.3 : lista con tanti Samsung Galaxy : Arriva una notizia non così scontata per coloro che dispongono di uno smartphone Android piuttosto datato. Dopo aver analizzato la decisione da parte di WhatsApp, che a partire dal 2019 sospenderà il supporto per è ancora legato ad un modello con Android 2.3.7 secondo quanto riportato nella giornata di ieri, oggi 7 dicembre bisogna analizzare bene la vicenda del Play Store. A stretto giro, infatti, per alcuni modelli non sarà più possibile ...

Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich : Google ha annunciato la fine del supporto ad Android 4.x Ice Sandwich da parte del Play Store, a causa della scarsa diffusione del sistema. L'articolo Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich proviene da TuttoAndroid.

Attenzione : scoperte - nel Play Store - varie applicazioni truffaldine scaricate milioni di volte : Qualche giorno fa, diverse testate online hanno portato agli onori della cronaca il caso di un' app , denominata ' Update WhatsApp ' , Aggiorna WhatsApp, che, in linea teorica, avrebbe dovuto ...

Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner : Google rimuove altre 22 applicazione dal Play Store perché generavano falsi click sugli annunci pubblicitari al loro interno. L'articolo Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner proviene da TuttoAndroid.

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie app” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...

JustMary sfida Google per rimozione App cannabis da Play Store : Roma, 5 dic., askanews, - Nel controverso tema della cannabis legale si rishcia di assistere a uno scontro sul modello Davide contro Golia. L'imprenditore Matteo Moretti, a cui fa capo l'app JustMary, ...

Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Pericolo dietro l’angolo tramite truffe e virus Android : 2 app popolari rimosse dal Play Store : Si torna a parlare proprio in questi giorni di truffe e virus Android, alla luce di una scoperta che in qualche modo ha fatto scattare l'allarme per diversi utenti. Tutto nasce da una notizia che richiama in parte quanto vi abbiamo riportato a fine ottobre sulle nostre pagine, quando dal Play Store vennero rimosse ben 8 app portatrici di problemi legati alla sicurezza del pubblico. Cerchiamo dunque di capire quali scenari si stanno configurando ...

Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu : Google sta rilasciando, con un aggiornamento lato server, un Nuovo look per il Play Store, con interfaccia chiara e diverse riorganizzazioni nei menu. L'articolo Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu proviene da TuttoAndroid.

PlayStation Store : partono i Saldi Natalizi con tante offerte sui giochi PS4 : Il Natale si sta avvicinando sempre di più e Sony inizia a fare i suoi regali ai fan e possessori di PS4 con delle interessantissime offerte comparse sullo Store.Dalla pagina ufficiale di PlayStation Store, apprendiamo che da oggi sono disponibili i Saldi Natalizi, con sconti su una vasta gamma di giochi per PS4.Le promozioni saranno aggiornate ogni fine settimana e questo "primo round" durerà fino al prossimo 4 dicembre.Read more…

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per concludere la settimana? L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.