Più Libri Più Liberi- Presentata l’indagine Pepe Research – La libreria fisica è il luogo

"Più Libri più liberi" sbarca a Roma - ma quanto leggono gli italiani? : Risulta quindi necessaria più che mai una politica di promozione della lettura e un sostegno alla domanda". L'editoria italiana continua a guadagnare intanto spazio all'estero: tra il 2014 e il 2018,...

“Più Libri più liberi” : ecco tutta la programmazione Rai dedicata alla fiera dell’editoria : Cinque giorni, oltre 600 eventi tra incontri con gli autori, reading, performance musicali, e dibattiti per “Più libri più liberi”, la fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolgerà a Roma dal 5 al 9 dicembre. Rai sarà in campo ancora una volta con Rai Radio2, media partner dell’evento, Rai Radio3, Rai3 e Rai1. Le Testate televisive e radiofoniche daranno, inoltre, ampia copertura all’evento con interviste e approfondimenti. ...

Più Libri più liberi 2018 : grande affluenza per la prima giornata : Questa è la prima e più importante Fiera di Roma e il suo valore è quello di parlare al mondo intero offrendo le proprie chiavi di letture. Il libro ha un valore intrinseco che è quello di produrre ...

Mini guida agli eventi da non perdersi nella giungla di carta di “Più Libri più liberi” : Sarà anche vero che in Italia si legge poco, ma per nostra fortuna i festival letterari e le fiere dell’editoria non mancano. È infatti partita proprio ieri presso la Nuvola di Fuksas la fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, che si è aperta con un omaggio a Roma e al

Pagine nella Nuvola : al via Più Libri più Liberi : Al via la 17esima edizione della Fiera della piccola e media editoria. Con nomi eccellenti della scena internazionale. E i giornalisti de L'Espresso in prima linea

Le donne dell' Iran tra pregiudizi e diritti negati. Al salone dell'editoria dell' Eur "Più Libri Più Liberi" : Nell' opera infatti, attraverso le esperienze maturate sul campo dall'autrice si affrontano tematiche relative al pregiudizio, all'Islam, oggi tanto dibattuta anche nella politica italiana, fino alla ...

Roma - apre la fiera 'Più Libri - Più Liberi' : 545 espositori e 650 appuntamenti : Libri sulla 'Nuvola'. S'inaugura domani la fiera della piccola e media editoria 'Più Libri, più Liberi' che dal 5 al 9 dicembre torna per il secondo anno al Roma Convention Center-La Nuvola all'Eur. A ...

Disobbedienti - su Loft la devastazione della Biblioteca dei Girolamini : “Il Più grande saccheggio di libri antichi” : “Di notte avvenivano le grandi ruberie, che io e mio fratello notavamo da casa con immenso dispiacere senza poter intervenire”. Finché un giorno Maria Rosaria e Piergianni Berardi – due precari in servizio alla Biblioteca Girolamini di Napoli – decidono di dire “basta”, e si confidano con un professore universitario veneziano, Filippomaria Pontani. Sulle prime, quest’ultimo pensa di trovarsi di fronte a due mitomani. D’altra parte, ...

A Roma “Più Libri più liberi” la fiera del libro che con 650 eventi culturali celebra la libertà : Inizia il 5 dicembre la nuova edizione della fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria intitolata "Più libri più liberi". Fino al 9 dicembre oltre 650 appuntamenti e 545 espositori alla Nuvola dell'Eur di Roma, eventi che coinvolgeranno tantissimi personaggi del panorama culturale internazionale per parlare di libertà, ma sopratutto di diritti dell'uomo. Tra gli invitati, l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.Continua a leggere

Harry Potter - le differenze Più importanti tra libri e film : I Crimini di Grindelwald è da poco uscito nelle sale italiane. Secondo alcuni starebbe rispettando le aspettative di un ritorno a casa in grande stile, per altri invece non sarebbe in grado di sostenere la pesante eredità della saga di Harry Potter originaria che, oltretutto, i fan possono riguardare da diverse settimane ogni mercoledì sera su Italia 1. Proprio di questa vogliamo parlare. Quando si vuol proiettare sul grande schermo un film di ...

#ioleggoperchè 2018 - due milioni di studenti alla terza edizione. I libri Più donati? La fabbrica di cioccolato e Il piccolo principe : Trecentomila tra donazioni e volumi messi a disposizione dagli editori, 2 milioni di studenti, oltre 9mila scuole e 2130 librerie coinvolte. Sono i numeri della terza edizione #ioleggoperchè che si è svolta tra il 20 e il 28 ottobre scorso. L’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche di tutta Italia ha visto un incremento di circa 75mila donazioni rispetto al 2017. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le regioni dove ...

A Seul gli addobbi Più colti del mondo : alberi di libri alti nove metri : Niente effetti di luce o proiezioni tridimensionali, nella Starfield Library gli addobbi natalizi si fanno con migliaia di volumi. La biblioteca del Coex Mall, centro commerciale nel distretto di ...

La Confessione - Massimo Fini su Loft : “A Beppe Grillo i libri li legge la moglie - che è molto Più intelligente di lui” : Torna in esclusiva sulla piattaforma tv Loft l’ultima puntata della quarta stagione de “La Confessione”, condotta da Peter Gomez. In questo nuovo appuntamento è Massimo Fini a Finire sotto la lente di ingrandimento del direttore del sito ilfattoquotidiano.it, che con lui ripercorre anche l’ingresso di Beppe Grillo in politica. Un legame stretto, quello tra il giornalista e il comico, tanto che fu proprio Fini a consigliare a Grillo ...