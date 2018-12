Piazza piena e Tricolori per Salvini | «Daremo il sangue per una nuova Europa»

Salvini : Piazza del Popolo sia strapiena. Renzi : vero - non sarò con un ministro che fa lo sciacallo : La manifestazione della Lega. "Sabato 8 dicembre, alle 11, mi aspetto di vedere Piazza del Popolo a Roma piena. Per un enorme abbraccio, per dimostrare al mondo che l'Italia ha voglia di scommettere sul futuro. Vorrei vedere la Piazza strapiena non di fascisti, razzisti e robe strane, ma mamme, papà, infermieri, disoccupati, precari, poliziotti, operai, ...