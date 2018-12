Petrolio | l' accordo c' è | ma l' OPEC?

Petrolio - Opec-Russia : accordo per tagli alla produzione di 1 - 2 mln di barili : Raggiunto un accordo preliminare per tagliare la produzione dei Paesi Opec di 800.000 barili al giorno a partire dal primo gennaio 2019. I produttori non appartenenti all'Organizzazione dovrebbero contribuire con tagli ulteriori per 400.000 barili al giorno...