Perù | arrestato il presidente della Federcalcio

(Di sabato 8 dicembre 2018) La polizia hailperuviana (Fpf), Edwin Oviedo, sospettato di far parte di un’organizzazione criminale denominata I colletti bianchi del porto. Lo riferisce l’agenzia di stampa Andina. In manette per ordineProcura, Oviedo è stato trasferito presso la Prefettura di Lima dove resterà in attesa di essere presentato al giudice incaricato di processarlo. Le indagini hanno evidenziato che ilFpf avrebbe partecipato come finanziatore ed operatore all’organizzazione, dedita ad attività criminali, guidata dall’ex giudiceCorte suprema peruviana, Cesar Hinostroza, e integrata da importanti funzionari pubblici. Imprenditore di 47 anni, Oviedo è alla guidaFpf dal 2014, e fra i risultatisua gestione si annovera la qualificazione delai Mondiali svoltisi in Russia. Prima di questo ...