Paura al concerto di Sfera Ebbasta | lo show finisce in tragedia | morte 6 persone

Paura per gli Aerosmith - Joe Perry collassa dopo il concerto : Il chitarrista è stato portato via in barella dal Madison Square Garden sabato sera al termine di un'esibizione con Billy...

Paura al concerto di Achille Lauro all’Alcatraz - spray al peperoncino mette il pubblico in fuga : Il concerto di Achille Lauro all'Alcatraz si è trasformato in un momento di panico per i presenti che hanno lasciato l'area dello spettacolo dopo che un malintenzionato aveva spaventato parte dei fan con lo spray al peperoncino. Il tutto è avvenuto intorno alle 22,37, nel momento in cui l'artista portava sul palco Il ballo del blocco. Solo alcuni minuti per generare il panico più totale: il pubblico ha così deciso di lasciare il concerto ...

Un concerto da Paura con Laura Pausini a Roma per un live a tema Halloween : ultimi biglietti e scaletta : Laura Pausini a Roma è pronta a portare un concerto da paura. L'artista di Solarolo si prepara infatti all'ultimo dei live nella Capitale che sarà a tema Halloween, così come annunciato a qualche settimana dalla data del secondo spettacolo al Palalottomatica di Roma. Gli ultimi biglietti sono disponibili in cassa, mentre coloro che hanno già acquistato il tagliando d'ingresso possono presentarsi alla venue all'orario di apertura per ...

