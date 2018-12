Parigi trema Gilet gialli sotto attacco di lacrimogeni e pallottole di gomma (VIDEO)

blogitalia.news

(Di sabato 8 dicembre 2018) Francia, scontri per le vie ditra polizia e i, si registrano lanci didiE’ un sabato di alta tensione a. Nel «quarto atto» della protesta dei, al grido di «Macron démission», i manifestanti venuti da tutta la Francia e dalle periferie, hanno iniziato di buon mattino a riunirsi sugli Champs Elysées, alla Madeleine, alla Bastiglia e in altre zone dicon l’intenzione di tentare di «espugnare» l’Eliseo. Ad «accoglierli» 8 mila agenti in assetto anti sommossa – numero senza precedenti – e una dozzina di blindati schierati dall’Arco di Trionfo alla Concorde, dall’Assemblea nazionale alla Bastiglia, in una città fantasma con parcheggi vuoti, musei e negozi chiusi e vetrine protette da lastre di legno.LEGGI ARTICOLO: La Francia adesso ha paura, iadesso vogliono entrare dentro ...