ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: Parigi, quasi 300 arresti di prima mattina. Oggi il quarto sabato di alta tensione… - DomiziGiancarlo : RT @TutteLeNotizie: Parigi, quasi 300 arresti di prima mattina. Oggi il quarto sabato di alta tensione… - TutteLeNotizie : Parigi, quasi 300 arresti di prima mattina. Oggi il quarto sabato di alta tensione… - Cascavel47 : Parigi, quasi 300 arresti di prima mattina. Oggi il quarto sabato di alta tensione. Lacrimogeni a Parigi militarizz… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Sono già 278 gli, nelle prime ore della giornata che sarà caratterizzata da nuove manifestazioni dei gilet gialli nella capitale. Secondo FranceInfo, in particolare vengono interrogati 32 soggetti. Decine di persone si sono già radunate nei pressi dell’Arco di Trionfo, dovescorso sono avvenuti scontri e disordini. Nelle strade di, saranno schierati circa 8mila agenti. Parecchie centinaia di gilet gialli che non accettano di abbandonare il materiale non consentito dalla polizia sugli Champs-Elysees (maschere, bottiglie, zaini, ecc.) sono fermi attorno alla Porte Maillot, dalla parte opposta dell’Arco di Trionfo rispetto alla celebre avenue. I gilet gialli si fanno gradualmente più numerosi, lasale ma non si registrano al momento incidenti. Alla Porte Maillot, i manifestanti agitano un grande tricolore blu-bianco-rosso con scritte tre date, ...